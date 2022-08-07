كيف تتخلص من رائحة العرق؟ 3 علاجات طبيعية لتجنب هذا الانزعاج

- Advertisement -

وطن-مزيل العرق بالكرة الدوارة أو مضاد التعرق هو مجرد حل مؤقت لإبطك الذي تخرج منه رائحة كريهة في الصيف. في الواقع، من الصعب أن تكون واثقًا من نفسك في مثل هذه الحالات، لكن لا تيأس هناك علاجات طبيعية فعالة يمكن أن تساعدك على التخلص منها.

فيما يلي استعرض موقع “ديافيتا” الفرنسي، أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من رائحة العرق ولماذا تظهر رائحة العرق بعد الاستحمام؟ وماذا تفعل للقضاء عليها؟

في الحقيقة، يمكن أن تغمرك الرائحة بعد تمرين شاق أو في منتصف اجتماع في العمل. بالنسبة لبعض المحظوظين، فإن القليل من العطور تكفي للتخلص من هذه المشكلة. لكن في بعض الأحيان، حتى لو قمت بالاستحمام أو وضع العطر، فإن الرائحة لا تزول.

فيما يلي نقدم بعض الحلول الطبيعية لهذه المشكلة المزعجة، ومنها عالج تعرق الإبط باستخدام قناع صودا الخبز

هل سبق لك أن لاحظت أنه حتى بعد غسل إبطيك بالصابون، لا تزال بشرتك تنبعث منها رائحة كريهة؟ يمكن أن يحدث هذا في بعض الأحيان بناءً على الأطعمة التي تناولتها أو مستويات الهرمون المتقلبة أو الجينات فقط.

وفق ما ترجمته “وطن“، فإن استخدام عجينة صودا الخبز كقناع تحت الإبط يُزيل السموم من البشرة والروائح العنيدة. العملية بسيطة للغاية: ضع كمية صغيرة من صودا الخبز في راحة يدك (بحجم ملعقة صغيرة) وأضف كمية كافية الماء لعمل عجينة. ضع العجينة على الإبط واتركها لمدة 60 ثانية على الأقل. ثم افركه وشطفه. كرر حسب الحاجة حتى يتم التخلص من الروائح تمامًا.

في بعض الأحيان، يمكن أن يتراكم على جلدنا البكتيريا والزيوت، تسمى البيوفيلم والتي يصعب إزالتها. تساعد صودا الخبز على تكسير هذه الطبقة وتجعلك تشعر بالانتعاش.

تطبيق خل التفاح

لا شك في أن خل التفاح منتوج حمضي بشكل طبيعي وله خصائص مضادة للميكروبات. يمكنك العثور على هذا العلاج المنزلي لرائحة الإبط في منزلك. إنه يدمر البكتيريا التي تتسب في الرائحة الكريهة. يمكن أن يؤدي استخدام خل التفاح بانتظام إلى منع تراكمها، اغمس كرة قطنية في وعاء صغير من خل التفاح وضعها تحت ذراعيك مرتين يوميًا.

عصير الليمون

يعدّ عصير الليمون مكونًا حمضيًا آخر يمكن أن يكون بمثابة علاج طبيعي لرائحة الجسم. يخفض درجة الحموضة في بشرتك ويجعلها غير صالحة لتكاثر البكتيريا. خذ نصف ليمونة وافركها مباشرة على إبطك. كرر مرة واحدة يوميًا حتى تلاحظ تحسنًا. إذا كانت بشرتك حساسة، اخلط عصير نصف ليمونة مع نصف كوب ماء لتخفيف حموضته. أيضًا، لتجنب أي حروق أو تهيج، استخدمه فقط على الأدمة النظيفة والجافة. لا تستخدمه فورًا بعد الحلاقة أو إذا كان هناك جروح على الجلد.