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كويتي يهين الأردنيين بتصرف صادم في شارع عام في إربد (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
كويتي يهين الأردنيين بتصرف صادم في شارع عام في إربد (فيديو) watanserb.com
كويتي يرمي النقود
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وطن– أثار رجل في الأردن جدلاً واسعاً بعد ظهوره في فيديو وهو يعتلي سيارته ويرمي النقود في الشارع العام.

كويتي الجنسية

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرجل كويتي الجنسية، وقام برمي النقود في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة إربد شمال الأردن، بالقرب من مدينة الحسن.

ويظهر الرجل بالفيديو، وهو يرمي النقود التي تطايرت قبل أن تتساقط على الأرض.

وهرع مجموعة من الشبان المتواجدين إلى التقاط النقود وسط حالة من الذهول.

أردنيون غاضبون

وأثار المقطع غضباً واسعاً وسط الناشطين الذين طالبوا بمحاسبة الرجل وطرده من الأردن. ورأوا أن تصرفه إهانة للكرامة.

وقال آخرون إنه كان من الأجدر بالرجل أن يتبرع بالمال للجمعيات الخيرية والمحتاجين، وليس بهذا الشكل.

بينما كشفت تعليقات نشطاء أن الشاب احتفل بتخرجه من الجامعة بهذه الطريقة، وتسبب بأزمة مرورية خانقة.

وجاء في التعليقات: ” معقول ينسلخ المواطن العربي من كرامته بهاد الشكل ؟؟ هل استبيحت عزة النفس والتعفف وأصبحت نظرية نسبيه لهذه الدرجة”.

وتابع الناشط: “! أتعبتم المكلومين تحت النار في ارض الرباط من #أطفال_غزة ،وأتعبتم من يفترش الغبار في #مخيم_الركبان ينتظر موته البطيء مرضا ضعفا متحسبا على انظار المتخاذلين الغافلين”.

وكتب آخر: ” هذا الأسلوب عيب بحق الناس والبلد. كان الأجدر بك ان تتبرع بها عن طريق اناس ثقاة للمحتاجين. وكأنه يجذّر قناعته ان الشعب شحاد وهذا غير لائق اطلاقا. صحيح أن وضع الناس صعب ولكن كرامة الناس يجب أن تبقى مصونة”!.

وعقبت ناشطة: ” لما شفت الفيديو شعرت بالم ينخر قلبي يا كميل لهنا وصلنا”.

شاب يسير عاريا في شوارع الأردن

وفي سياق آخر، شهدت الأردن حادثة غريبة أيضاً قبل أيام، حين تداول ناشطون صورة لمواطن يسير عارياً في الشارع.

ويظهر في الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، شخص يسير عاريا تماما دون أي ملابس.

وأوضحت صفحات أردنية أن هذه الصورة التقطت بالقرب من دوار “الكيلو” عند تقاطع شارع المدينة مع شارع مكة في العاصمة الأردنية عمان.

وفيما لم يعرف سبب إقدام هذا الشخص على إتيان هذه الفعلة المشينة، ذكر موقع “خبرني” المحلي الأردني، أنه وبحسب المتابعين كانت هناك أزمة سير خانقة والعديد من السيارات خفضت من سرعتها، ليلتقط أصحابها صورا للفتى.

واستفز مشهد الشاب المارة وأثار استهجانهم، وطالبوا بضرورة تحديد هويته وتوقيع العقوبة عليه لردعه وردع من تسول له نفسه، الإخلال بآداب المجتمع العامة.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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