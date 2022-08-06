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تورط 4 مسؤولين لبنانيين في بيع جوازات سفر لمقربين من نظام “الأسد” بآلاف اليوروهات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
بيع جوازات سفر watanserb.com
بيع جوازات سفر
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وطن- في فضيحة جديدة تضاف لسلسة فضائح المسؤولين اللبنانيين وفسادهم، كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن تورط 4 مسؤولين لبنانيين كبار في بيع جوازات سفر بآلاف اليوروهات ومنح الجنسية اللبنانية لسوريين مقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها بمناسبة مرور الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، عرض 4 آلاف جواز سفر لبناني للبيع، بأسعار تتراوح ما بين 50-100 ألف يورو لكل جواز، وذلك اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب.

وقالت مصادر مشاركة في العملية للصحيفة إنه يجري الآن التحضير لمرسوم تجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، موضحة أن ذلك يجب أن يتم بعد الحصول على موافقات من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.
أرباح العملية تقدر بـ400 مليون يورو

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الـ4 يتقاسمون عائدات بيع الجوازات فيما بينهم، حيث من المتوقع أن تحقق لهم عائدات تتراوح ما بين 300-400 مليون يورو، مبينة أن معظم من يحصل على تلك الجوازات هم من عائلات مقربة من نظام “الأسد” خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في السفر بسبب ضعف جواز السفر السوري.

نفي لبناني رسمي لما ورد في تقرير ليبراسيون

وعقب انتشار ما ورد في تقرير الصحيفة الفرنسية، سارعت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانية إلى نفي خبر الصحيفة.
وقال مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية على “تويتر”:” ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن ” بيع ” جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة”.

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المعنيون بالتجنيس رجال اعمال سوريين وعراقيين

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد زعمت في مايو/آيار الماضي أنه قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص.

وبحسب الصحيفة، فقد تردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز”. وأكدت المصادر أن “مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس”.

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المصدرتويتر، صحيفة ليبراسيون، صحيفة الشرق الأوسط، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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