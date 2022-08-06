تورط 4 مسؤولين لبنانيين في بيع جوازات سفر لمقربين من نظام “الأسد” بآلاف اليوروهات

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وطن- في فضيحة جديدة تضاف لسلسة فضائح المسؤولين اللبنانيين وفسادهم، كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن تورط 4 مسؤولين لبنانيين كبار في بيع جوازات سفر بآلاف اليوروهات ومنح الجنسية اللبنانية لسوريين مقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها بمناسبة مرور الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، عرض 4 آلاف جواز سفر لبناني للبيع، بأسعار تتراوح ما بين 50-100 ألف يورو لكل جواز، وذلك اعتماداً على ما إذا كان لفرد أو لأسرة، من الأثرياء الأجانب.

وقالت مصادر مشاركة في العملية للصحيفة إنه يجري الآن التحضير لمرسوم تجنيس 4 آلاف شخص غير لبناني، موضحة أن ذلك يجب أن يتم بعد الحصول على موافقات من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري الداخلية والمالية.

أرباح العملية تقدر بـ400 مليون يورو

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الـ4 يتقاسمون عائدات بيع الجوازات فيما بينهم، حيث من المتوقع أن تحقق لهم عائدات تتراوح ما بين 300-400 مليون يورو، مبينة أن معظم من يحصل على تلك الجوازات هم من عائلات مقربة من نظام “الأسد” خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في السفر بسبب ضعف جواز السفر السوري.

نفي لبناني رسمي لما ورد في تقرير ليبراسيون

وعقب انتشار ما ورد في تقرير الصحيفة الفرنسية، سارعت رئاستا الجمهورية والحكومة اللبنانية إلى نفي خبر الصحيفة.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية على “تويتر”:” ما نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن ” بيع ” جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة”.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: ما نشرته صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن " بيع " جوازات سفر لبنانية لغير لبنانيين، خبر كاذب ولا اساس له من الصحة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 5, 2022

المعنيون بالتجنيس رجال اعمال سوريين وعراقيين

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إن الموضوع ليس مجال بحث لديه على الإطلاق.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد زعمت في مايو/آيار الماضي أنه قبل انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص.

وبحسب الصحيفة، فقد تردد أن المستفيدين المحتملين من هذا المرسوم هم رجال أعمال سوريون وعراقيون وغيرهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز”. وأكدت المصادر أن “مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات، تنكب الآن على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس”.