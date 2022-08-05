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مخدرات وحفلات جنسية…فضائح تحوم حول ماضي آمبر هيرد (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مخدرات وحفلات جنسية...فضائح تحوم حول ماضي آمبر هيرد watanserb.com
آمبر هيرد
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وطن– اجرت جيسيكا ريد كراوس، بحثًا متعمقًا في ماضي أمبر هيرد، وأكدت أن هذه الأخيرة حضرت حفلات جنسية رفقة بعض من أغنى الرجال في العالم والمليارديرات.

حفلات جنسية

وتدعي جيسيكا، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، أن آمبر لم تحضر هذه الحفلات فحسب، بل حثت أيضًا نساء أخريات على حضورها. 

Amber Heard and her alleged secret billionaire sex parties revealed! | Marca

وفي جميع هذه الحفلات، كانت آمبر محط أنظار الجميع، حيث كانت تؤدي ممارسات جنسية في غرفة مليئة بالرجال.

وبحسب ما ورد كان الرجال ينحنون أمامها، وكانت تجلس على عرش أمامهم. 

كما قال التقرير أيضا الذي اعتدته جيسيكا إن آمبر استغلت نساء مثليات للانضمام إلى هذه الحفلات الجنسية.

وجاء في التقرير “كبار المؤسسين وكبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الصاعدين كانوا يجتمعون تقريبًا مرة واحدة في الشهر لحضور هذه الحفلات التي يقدم فيها المشروبات الكحولية والمخدرات منها الاكستاسي، المعروف بعقار النشوة. “

وبحسب ما ورد، حضرت صديقة آمبر السابقة، تاشا فان ري، إحدى هذه الحفلات. كما كانت كارا ديليفين واحدة من المشاهير الذين حضروا أيضََا.
المصدرصحيفة الماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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