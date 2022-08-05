مخدرات وحفلات جنسية…فضائح تحوم حول ماضي آمبر هيرد (صور)

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وطن– اجرت جيسيكا ريد كراوس، بحثًا متعمقًا في ماضي أمبر هيرد، وأكدت أن هذه الأخيرة حضرت حفلات جنسية رفقة بعض من أغنى الرجال في العالم والمليارديرات.

حفلات جنسية

وتدعي جيسيكا، حسب صحيفة ماركا الإسبانية، أن آمبر لم تحضر هذه الحفلات فحسب، بل حثت أيضًا نساء أخريات على حضورها.

وفي جميع هذه الحفلات، كانت آمبر محط أنظار الجميع، حيث كانت تؤدي ممارسات جنسية في غرفة مليئة بالرجال.

وبحسب ما ورد كان الرجال ينحنون أمامها، وكانت تجلس على عرش أمامهم.

كما قال التقرير أيضا الذي اعتدته جيسيكا إن آمبر استغلت نساء مثليات للانضمام إلى هذه الحفلات الجنسية.

وجاء في التقرير “كبار المؤسسين وكبار المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال الصاعدين كانوا يجتمعون تقريبًا مرة واحدة في الشهر لحضور هذه الحفلات التي يقدم فيها المشروبات الكحولية والمخدرات منها الاكستاسي، المعروف بعقار النشوة. “