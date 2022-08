“FBI” تكشف ارتباط بدر العساكر بحساب على “تويتر” هدد كندا بهجوم عبر طائرات مدنية

وطن- في فضيحة جديدة تضاف لفضائح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمقربين منه، كشف تحقيق أجرته وكالة “FBI” بأن حساب “إنفوجرافيك السعودية” الذي هدد وتوعد كندا عام 2018 بهجمات على غرار ما حدث في 11 سبتمبر/أيلول 2001 تابع لبدر العساكر، مدير المكتب الخاص لـ “ابن سلمان”.

ووفقا لما تم كشفه خلال محاكمة موظف “تويتر” أحمد أبو عمر الذي يخضع للمحاكمة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية، فإن بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد اتصل على “أبو عمو” الذي يعمل في مجال توثيق الحسابات والتسويق وطلب منه توثيق الحساب، والذي تم بالفعل.

Remember that disturbing image posted by 'infographic_ksa' (see below) after a spat between Saudi and Canada. Well the request to verify the account actually came from Ahmad Abouammo, who was doing verification requests on behalf of high-level Saudi officials pic.twitter.com/cgEQcXWOts

