مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022 (بث مباشر)

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وطن – ينتظر عشاق وجماهر الكرة العربية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة السعودية وفلسطين، الأربعاء، في دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 المقامة في المملكة العربية السعودية.

مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022

وسيلتقي منتخب السعودية (الخضر) أمام شقيقه الفدائي الفلسطيني، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون عند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

وستبث المباراة بين كلا السعودية وفلسطين، لحسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022. المقامة في المملكة العربية السعودية، على العديد من القنوات العربية المفتوحة.

كما ومن أبرز القنوات العربية الناقلة لبطولة كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، قنوات السعودية الرياضية والعراقية، وقناة الكأس القطرية وأبو ظبي الرياضية وغيرها.

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ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب لعام 2022، كما وهي على النحو الآتي:

السعودية الأكثر تتويجاً بكأس العرب للشباب

وكان منتخب السعودية (الخضر) قد تأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة العربية، على حساب جاره اليمن، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، كما وتأهل منتخب فلسطين (الفدائي) على حساب شقيقه الأردن (النشامى) بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

#كأس_العرب_للشباب | الجماهير الرياضية العربية في #منطقة_عسير :

ننتظركم في مباريات دور نصف النهائي وفي النهائي .. وبالتوفيق لجميع المنتخبات .. pic.twitter.com/pm5kmPp6bE — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 1, 2022

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ويعد السعودية أكثر المنتخبات العربية تتويجاً بهذه البطولة، وكذلك صاحب آخر نسخة لها برصيد 3 ألقاب، يليه منتخب المغرب (أسود الأطلس) الذي ودع البطولة بعد الإقصاء أمام مصر (الفراعنة) برصيد لقبين. حيث سيواجه الأخير أمام نظيره الجزائر في هذا الدور.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الختامية لنهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022، في ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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