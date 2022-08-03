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رياضة

مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022 watanserb.com
مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022
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وطن – ينتظر عشاق وجماهر الكرة العربية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة السعودية وفلسطين، الأربعاء، في دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب 2022 المقامة في المملكة العربية السعودية.

مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022

وسيلتقي منتخب السعودية (الخضر) أمام شقيقه الفدائي الفلسطيني، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون عند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين

وستبث المباراة بين كلا السعودية وفلسطين، لحسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022. المقامة في المملكة العربية السعودية، على العديد من القنوات العربية المفتوحة.

كما ومن أبرز القنوات العربية الناقلة لبطولة كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، قنوات السعودية الرياضية والعراقية، وقناة الكأس القطرية وأبو ظبي الرياضية وغيرها.

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ونرفق لكم متابعي (وطن)، روابط البث المباشر لمباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب لعام 2022، كما وهي على النحو الآتي:

 البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

السعودية الأكثر تتويجاً بكأس العرب للشباب

وكان منتخب السعودية (الخضر) قد تأهل إلى دور النصف النهائي من البطولة العربية، على حساب جاره اليمن، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، كما وتأهل منتخب فلسطين (الفدائي) على حساب شقيقه الأردن (النشامى) بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

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ويعد السعودية أكثر المنتخبات العربية تتويجاً بهذه البطولة، وكذلك صاحب آخر نسخة لها برصيد 3 ألقاب، يليه منتخب المغرب (أسود الأطلس) الذي ودع البطولة بعد الإقصاء أمام مصر (الفراعنة) برصيد لقبين. حيث سيواجه الأخير أمام نظيره الجزائر في هذا الدور.

ومن المقرر أن تكون المواجهة الختامية لنهائي بطولة كأس العرب للشباب 2022، في ال6 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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