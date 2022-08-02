اغتصاب جماعي لفتيات أثناء تصوير فيديو كليب يستنفر الشرطة

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وطن – مثل حوالي 80 شخصاً أمام محكمة في جنوب أفريقيا، إثر اغتصاب جماعي تعرضت له ثماني نساء في مكان تصوير بالقرب من مدينة “جوهانسبرج”.

اقتحموا مكان التصوير واغتصبوا 8 شابات

ويعتقد أن المعتدين عمال مناجم غير قانونيين يعرفون باسم عصابة “زاما زاما”. ويقومون بالتنقيب عن الذهب في العديد من المناجم المغلقة في منطقة جوهانسبرج.

وفي جريمة هزت البلاد ودفعت رئيسها، سيريل رامافوزا، للتعليق على الحدث وإصداره أمرا بالقبض على المتورطين، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس“.

وقالت الشرطة، الجمعة، إن عصابة من المسلحين اقتحمت مكان تصوير فيديو موسيقي واغتصبت ثماني شابات من فريق التمثيل في بلدة صغيرة بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن الشابات، اللواتي تعرضن للاعتداء، تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتة إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصابا من ثمانية رجال.

عينات الحمض النووي

وأضافت الشرطة أنها تحقق في 32 تهمة اغتصاب، مشيرة إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي المأخوذة من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة.

وبحسب المصدر فإن المشتبه بهم طلبوا من الجميع الاستلقاء على الأرض، وشرعوا في اغتصاب ثماني نساء قبل أن يفروا من المكان، بعد سرقة جميع معدات التصوير الخاصة بالطاقم.

تحديد الجناة

وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا، بيكي سيلي، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس“، السبت، أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء، الذي وقع الخميس، في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

وأوضحت مصادر الشرطة أن اثنين من المشتبه بهما لقيا مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وأصيب ثالث بجروح.

وأضاف أن العصابة هاجمت الطاقم أثناء تصوير فيديو، مضيفاً أنه حتى الرجال جردوا من ملابسهم وسرقوا من متعلقاتهم الشخصية.

ولفت المصدر إلى أن شرطة جوهانسبرج تحقق في 32 تهمة اغتصاب، مشيرة إلى أن الدراسات المختبرية لعينات الحمض النووي المأخوذة من النساء المغتصبات ستُستخدم لتحديد الجناة.

وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغا في المعدل مرتبطا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الإبلاغ عنها.