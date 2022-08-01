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الرياض تغرق في أمطار صيفية تاريخية.. والمساجد توجه نداءات للمواطنين (فيديوهات)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
أمطار الرياض watanserb.com
هطول أمطار صيفية تاريخية بكميات غزيرة في السعودية تتسبب بسيول في أنحاء عديدة
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وطن – تعرضت العاصمة السعودية الرياض، لهطول أمطار صيفية تاريخية بكميات غزيرة على محافظات ومراكز شمال المدينة.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول نتيجة تساقط الأمطار، على ثادق والحريق وفي نجد على طريق المجمعة شقراء بالرياض.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه صوت أحد مؤذني مساجد الرياض وهو ينادي: “صلوا في رحالكم”.

جاء ذلك بسبب غزارة الأمطار وخشية الضرر، إذ شهدت الأجزاء الجنوبية والجنوبية الشرقية من الرياض، أمطارا غزيرة وسيولا متدفقة حيث تحولت الأرض إلى بحار جنوب العاصمة.

فيما وثق أحد المواطنين، ظهرت عاصفة من الغبار شهدتها مناطق مختلفة في محافظة عفيف عصر أمس، وتأثرت بها الأجواء.

تنبيهات بشأن حالة الطقس

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس في الرياض وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة.

وقال المركز، إن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وضرماء ومرات والزلفي والغاط وثادق وحريملاء ورماح وشقراء.

وتشهد المنطقة أمطارا متوسطة إلى غزيرة، وتساقط البرد، وسيولا، وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والمزاحمية والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

كما نبه المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحا نشطة وسحبا رعدية مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.

في حين تشهد منطقة الباحة أمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن.

أما منطقة جازان، فتشهد أتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة جازان والدرب وبيش.

فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعارضة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، فيما تشهد فرسان أمطارا رعدية.

كما تتعرض منطقة عسير لأتربة مثارة وأمطارا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، إذ تشمل الحالة البرك والقحمة.

فيما تشهد المنطقة أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد والسيول، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط سراة عبيدة وظهران الجنوب.

وهطلت الأمطار بغزارة على محافظة ثادق ومراكز الحسي وسدوس والرويضة وأشيقر والداهنة، في حين أن أجزاء متفرقة من محافظات المزاحمية ومرات والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والدوادمي، شهدت هطول أمطار متوسطة، حيث سال إثرها عدد من الأودية والشعاب.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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