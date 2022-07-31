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حياتنا

“رقص وثمالة” .. الأمير وليام وكيت ميدلتون في فيديو صادم قبل الزواج! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الأمير وليام وكيت ميدلتون watanserb.com
الأمير وليام وكيت ميدلتون
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وطن – غزا مواقع التواصل، والمواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية، فيديو، جمع الأمير وليام وكيت ميدلتون، يحتفلان، ويكشف حياة ما قبل الزواج للثنائي، علماً أن الثنائي الآن لديهما ثلاثة أطفال،

يظهر الفيديو الذي حظي بأكثر من 4 ملايين مشاهد، الأمير وليام وكيت ميدلتون وهما في العشرينات من العمر، قبل سنوات من عقد قرانهما، يقضيان وقتًا ممتعًا معاً.

@danideeeee1 party hard 😅 like normal young people 😊 #katemiddleton #princewilliam #duchessofcambridge #dukeofcambridge #royalfamily #fyp #royal #party ♬ Hard Times – Paramore

وبدا ويليام وكيت مخمورين في بعض اللقطات.وفق “pagesix

ومعروف، أنّ وليام وكيت التقيا وبدءا المواعدة في عام 2002 في جامعة سانت أندروز، ثم انفصلا وعادا معًا مرة أخرى في عام 2007.

بعد ذلك، تقدم ويليام بطلب الزواج من كيت في عام 2010 وتزوجا في عام 2011.

شوهد الأمير وليام وكيت ميدلتون يغادران ملهى “بوجيس” الليلي في جنوب “كنسينغتون” ، وكذلك في ملهى “ماهيكي” الليلي في لندن.

قال الأمير ويليام في مقابلة: “عندما قابلت كيت لأول مرة ، عرفت أن هناك شيئًا مميزًا جدًا عنها، ثم عرفت أنه ربما كان هناك شيء ما أردت استكشافه فيها، لكن انتهى بنا الأمر إلى أن نكون أصدقاء لبعض الوقت”.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: “لو كان هاري وزوجته ستكون فضيحة”، ووافق آخر على ذلك، “كل شيء جيد ولكن لو كانت ميغان ماركل ستكون قصة مختلفة.”

 

المصدرpagesix - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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