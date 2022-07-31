“رقص وثمالة” .. الأمير وليام وكيت ميدلتون في فيديو صادم قبل الزواج! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – غزا مواقع التواصل، والمواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية، فيديو، جمع الأمير وليام وكيت ميدلتون، يحتفلان، ويكشف حياة ما قبل الزواج للثنائي، علماً أن الثنائي الآن لديهما ثلاثة أطفال،

يظهر الفيديو الذي حظي بأكثر من 4 ملايين مشاهد، الأمير وليام وكيت ميدلتون وهما في العشرينات من العمر، قبل سنوات من عقد قرانهما، يقضيان وقتًا ممتعًا معاً.

وبدا ويليام وكيت مخمورين في بعض اللقطات.وفق “pagesix”

ومعروف، أنّ وليام وكيت التقيا وبدءا المواعدة في عام 2002 في جامعة سانت أندروز، ثم انفصلا وعادا معًا مرة أخرى في عام 2007.

بعد ذلك، تقدم ويليام بطلب الزواج من كيت في عام 2010 وتزوجا في عام 2011.

شوهد الأمير وليام وكيت ميدلتون يغادران ملهى “بوجيس” الليلي في جنوب “كنسينغتون” ، وكذلك في ملهى “ماهيكي” الليلي في لندن.

قال الأمير ويليام في مقابلة: “عندما قابلت كيت لأول مرة ، عرفت أن هناك شيئًا مميزًا جدًا عنها، ثم عرفت أنه ربما كان هناك شيء ما أردت استكشافه فيها، لكن انتهى بنا الأمر إلى أن نكون أصدقاء لبعض الوقت”.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلاً: “لو كان هاري وزوجته ستكون فضيحة”، ووافق آخر على ذلك، “كل شيء جيد ولكن لو كانت ميغان ماركل ستكون قصة مختلفة.”