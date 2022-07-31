دراسة: للشتائم نفس تأثيرات اللكمات الجسدية

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وطن-على الرغم من أننا نعلم أن الكلمات شديدة العنف، فإننا لا نعتقد أنه سيكون لها نفس التأثير مثل لكمة أو صفعة. ومع ذلك، هذا ما تؤكده دراسة هولندية.

نقلا عن البروفيسور مارين ستروكسما، تقول مجلة “فيمينا” الفرنسية، أن سماع الإهانات سيكون مماثلاً لتلقي “صفعة صغيرة” بغض النظر عن السياق.

قراءة الإهانات

وفق ترجمة “وطن“، تم تزويد 79 متطوعًا بأقطاب كهربائية لتخطيط الدماغ وكان عليهم قراءة سلسلة من الإهانات والتعليقات الإيجابية ثم الأوصاف المحايدة، فتتغير الكلمات من “ماري حمقاء” إلى “ماري الرائعة” وأخيراً “ماري التلميذة”.

يوضح الباحثون: “بشكل عام، تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه في تجربة قياسية لفهم علم النفس اللغوي دون تفاعل حقيقي بين المتحدثين، فإن الإهانات تعطي صفعات مصغرة للشخص”.

هذا يعني أن الإهانات التي تُقرأ على الشبكات الاجتماعية لها نفس التأثير كما لو تم إرسالها مباشرة وجهاً لوجه.

أحد مكونات الدماغ

يلتقط الدماغ هذه الإهانات على الفور على عكس الإطراءات والتصريحات المحايدة. هذا بسبب السعة 2 (l’amplitude 2,) وهو مكون على مستوى فروة الرأس يجذب الانتباه العاطفي بسرعة كبيرة. هذا يثبت أن الكلمات لها تأثير عميق على أنفسنا، حتى ولو لم يكن التأثير مادي. فالملاحظات النابية والسيئة، تؤذي العقل.