جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. بذخ شديد وطلبات غريبة وخوف من التسمم

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وطن- شهدت جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أوروبا حالة من الترف الشديد، بحسب تقريرين لصحيفة جارديان وموقع ميديل إيست آي.

وهذه الزيارة هي الأولى لولي العهد إلى أوروبا، منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في خطوة تندرج في إطار عملية إعادة تأهيل تأمل منها السعودية إنهاء سنوات من العزلة للحاكم الفعلي للمملكة.

ووُصفت التجهيزات بأنها “مترفة”، بسبب ضخامة الوفد الذي رافق محمد بن سلمان، والتجهيزات اللوجستية الأخرى التي صاحبته.

كان الأمير “بن سلمان”، زار اليونان وفرنسا نهاية الأسبوع الفائت، وذلك في أول زيارة له إلى القارة الأوروبية منذ العام 2018.

سجادة حمراء، ابتسامات، مصافحات، احتفاء ملحوظ… هكذا تم استقبال ولي العهد السعودي #محمد_بن_سلمان في اليونان خلال زيارته الأولى للغرب منذ جريمة القتل الوحشية التي تعرض لها الصحفي #جمال_خاشقجي. تعرف أكثر: https://t.co/NdtVjB8Msc pic.twitter.com/hsVxzpTzur — معًا من أجل العدالة (@taj_rights) July 30, 2022

وقالت صحيفة “جارديان”، إن محمد بن سلمان، وصل إلى أثينا، بوفد قوامه 700 فرد على 7 طائرات، يقال إن إحداها كانت منتظرة كمستشفى.

وطلبت البعثة السعودية 350 سيارة ليموزين، وكان لافتا أنها طلبت إحضار السيارات من بلغاريا وألمانيا.

كما تم إرسال 180 حقيبة مليئة بالملابس والأحذية والأغراض الشخصية الأخرى من أجل إقامة ولي العهد في فندق فورسيزونز في الريفيرا الأثينية.

في السياق، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن معظم أعضاء الوفد السعودي أقاموا في فندق “الفورسيزونز”، في “فولياجميني” على ساحل أثينا، وحرصوا على إحضار أوانٍ وأدوات مائدة وأغطية أسرّة معهم، حتى لا يضطر ولي العهد إلى استخدام أي شيء ليس مألوفا له.

#ولي_العهد_في_فرنسا#ولي_العهد_محمد_بن_سلمان#ولي_العهد_في_اليونان كلمات تتوج على قمم المجد فخراَ

كلمات تسطر على أنصع صفحات تاريخ السعودية العظمى لعراب الرؤية

كلمات ولم تكن كلمات بل كانت أفعال مدونة بعقول الشعب الطويقي

معك وبك سنمضي للمستقبل المشرق

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/zxQZAQJARU — سعودية وافتخر 🇸🇦🌹 (@alswary5) July 29, 2022

وقبل أيام من زيارته لليونان، وصل طلب خاص للألواح الزجاجية المضادة للرصاص، والتي تم تركيبها برافعة عملاقة في جناح محمد بن سلمان.

وكان الأمير الشاب “قلقًا للغاية” من تعرضه للتسمم، حيث رفض جميع الدعوات لتناول الطعام خارج الفندق، باستثناء الحفل في متحف الأكروبوليس، بعد جولة ليلية في الموقع قدمها وزير الثقافة شخصيًا.

وكان الأمير “بن سلمان”، قد حظي باستقبال خاص في “أكروبوليس” أثينا، مهد الديمقراطية قبل 2500 عام، ومكث فوق الهضبة لفترة طويلة، مبدياً إعجابه بمنحوتات معابد البارثينون وإريخثوم وبروبيلايا.

اختُتمت الليلة في متحف أكروبوليس، حيث قُدِّم لولي العهد طبق جاموبيلافو التقليدي وملفوف ورق العنب ولحم الخروف الكريتي.

أما الحلوى فكانت الكاتيفي، وهي معجنات تقليدية محشوة بالمكسرات.

وظهرت مظاهر البذخ حينما سافر ولي العهد إلى فرنسا يوم الخميس، حيث أقام في قصر لويس الرابع عشر، في لوفيسيان على أطراف باريس، الذي يوصف بأنه أغلى منزل في العالم، قبل اجتماع مع الرئيس “إيمانويل ماكرون”.

وقصر “لويس الرابع عشر”، اشتراه “بن سلمان”، في 2015، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهو القصر الذي يضم نافورة مذهَّبة، وتماثيل رخامية، ونحو 57 فداناً من الحدائق الطبيعية والمناظر الخلابة.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية، يتميز القصر الفاخر، بوجود حوض أسماك مائي هائل في الداخل، وعندما اشترى بن سلمان قصر “لويس الرابع عشر” لم يكن يريد أن يعرف أحد عن ذلك، حيث أخفى ملكيته بعناية باستخدام شركات وهمية في فرنسا ولوكسمبورج.

في حصيلة الليلة | ختام جولة محمد بن سلمان إلى فرنسا. pic.twitter.com/xe24KoQGnU — قناة نبأ – أخبار (@nabaatvnews) July 29, 2022

لكن بعد مزيد من التحقيق، اتضح أن تلك الشركات تعمل تحت مظلة شركة “Eight Investment” السعودية، التي يديرها، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمير بنفسه.

وقبل أن يشتري “بن سلمان” القصر، كانت الممثلة الأمريكية “كيم كاردشيان” قد اتخذته مكانا لزفافها من مغني الراب “كاني ويست”.

قصر “لويس الرابع عشر”، اشتراه بن سلمان في 2015، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهو القصر الذي وُصف سابقا بأنه أغلى منزل في العالم.

يضم القصر نافورة مذهَّبة وتماثيل رخامية ونحو 57 فداناً من الحدائق الطبيعية والمناظر الخلابة.

والميزة الأكثر روعة في قصر “لويس الرابع عشر” هي غرفة التأمل التحت مائية الموجودة في الجزء السفلي من المنزل، وهي غرفة شفافة تحت الماء، حيث يمكنك أن ترى سمك الحفش والكوي يسبح بكل وضوح و هدوء خلف الزجاج المغمور بالماء .

كما تشمل الميزات الفخمة الأخرى تمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام كارارا باهظ الثمن، و الذي يطل على أراضي مساحتها 57 فدانا بجوار القصر .