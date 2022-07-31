الأردن يرفع سعر المحروقات للمرة الخامسة وغضب شعبي مكتوم قد ينفجر بأي لحظة

- Advertisement -

وطن- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، رفع أسعار المحروقات مجددا لتكون هذه الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي، في قرار تسبب بموجة غضب واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل.

رفع أسعار المحروقات في الأردن

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية، فإنه وفقا لأسعار المحروقات الجديدة تصبح تسعيرة شهر آب كما يلي: البنزين 90 ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 99 قرش/لتر، أو 19.8 دينار التنكة.

رفع اسعار المحروقات في الاردن .🇯🇴🛢 pic.twitter.com/a5Uigl4jeO — بكبك (@ArslanShishani) July 31, 2022

وبالنسبة للبنزين 95 فقد ارتفع 6 قروش/لتر ليصبح 130 قرش/لتر او 26 دينار التنكة.

للمرة الخامسة خلال العام، أسعار المحروقات ترتفع لتصبح على النحو التالي:

بنزين اوكتان 90 والكاز والديزل 35 فلسا واوكتان 95 60 فلسا.#الأردن — hadeel nammas|هديل نماس (@hadeelnammas) July 31, 2022

والسولار والكاز ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 75.5 قرش/لتر 15.1 دينار التنكة.

وتسبب هذا القرار في موجة غضب عارمة بين الأردنيين على مواقع التواصل.

أجمل أيام الأردن هي التي لم تأتي بعد ايام الأردن : رفع اسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال ٧ أشهر — A7mad Balawneh (@Balawneh9) July 31, 2022

وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم “أمل الروسان”:”خلوها دينار! جعل لا حدا حوش.. اقسم بالله بنستاهل”.

وقال محمد الجراح:”بنستاهل والله لا يردنا.. محروقات نار وفائده 50 نقطه الشهر الماضي و75 هذا الشهر… نحن احببنا الظالمين وعشقنا العبودية.. بنستاهل… وكما تكونوا يولى عليكم.”

من جانبه غرد “أبو سند”:”لازم يسكروا عجز الموازنة من جيب الشعب ما في حلول.”

حكومة الخصاونة تقر آلية توزيع دعم المحروقات

هذا وأقرَ مجلس الوزراء الأردني في جلسته، الأحد، برئاسة بشر الخصاونة، آليَة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.

مجلس الوزراء يُقرّ آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات لمنتفعي المعونة الوطنيَّة وطلبة الجامعات وقطاع النَّقل العام https://t.co/cI5z2kbMHS #بترا #الاردن pic.twitter.com/0Ge6GapakB — Jordan News Agency (@Petranews) July 31, 2022

وبموجب الآليَة، سيجري تخصيص نحو 16 مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَة، والبالغ عددها قرابة 216 ألف أُسرة.

ونحو 4 ملايين دينار لدعم الطَلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة 74 ألف طالب وطالبة، و5 ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَقل العام.

وقرَر المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، صرف الدَعم للفئات المستحقَة لمدَة ستَة شهور عن الفترة من بداية شهر تمُوز الجاري وحتى نهاية العام، على أن يبدأ الصَرف اعتباراً من مطلع شهر آب.