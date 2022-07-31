الأحد, يوليو 31, 2022
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الأردن يرفع سعر المحروقات للمرة الخامسة وغضب شعبي مكتوم قد ينفجر بأي لحظة

باسل النجار
كتب باسل النجار
رفع سعر المحروقات watanserb.com
رفع سعر المحروقات
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وطن- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، رفع أسعار المحروقات مجددا لتكون هذه الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي، في قرار تسبب بموجة غضب واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل.

رفع أسعار المحروقات في الأردن

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية، فإنه وفقا لأسعار المحروقات الجديدة تصبح تسعيرة شهر آب كما يلي: البنزين 90 ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 99 قرش/لتر، أو 19.8 دينار التنكة.

وبالنسبة للبنزين 95 فقد ارتفع 6 قروش/لتر ليصبح 130 قرش/لتر او 26 دينار التنكة.

والسولار والكاز ارتفاع 3.5 قرش/لتر ليصبح 75.5 قرش/لتر 15.1 دينار التنكة.

وتسبب هذا القرار في موجة غضب عارمة بين الأردنيين على مواقع التواصل.

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وفي هذا السياق كتبت ناشطة باسم “أمل الروسان”:”خلوها دينار! جعل لا حدا حوش.. اقسم بالله بنستاهل”.

وقال محمد الجراح:”بنستاهل والله لا يردنا.. محروقات نار وفائده 50 نقطه الشهر الماضي و75 هذا الشهر… نحن احببنا الظالمين وعشقنا العبودية.. بنستاهل… وكما تكونوا يولى عليكم.”

من جانبه غرد “أبو سند”:”لازم يسكروا عجز الموازنة من جيب الشعب ما في حلول.”

حكومة الخصاونة تقر آلية توزيع دعم المحروقات

هذا وأقرَ مجلس الوزراء الأردني في جلسته، الأحد، برئاسة بشر الخصاونة، آليَة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع النَقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.

وبموجب الآليَة، سيجري تخصيص نحو 16 مليون دينار لدعم الأُسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنيَة، والبالغ عددها قرابة 216 ألف أُسرة.

ونحو 4 ملايين دينار لدعم الطَلبة الجامعيين غير المقتدرين، والبالغ عددهم قرابة 74 ألف طالب وطالبة، و5 ملايين دينار لدعم تشغيل خطوط قطاع النَقل العام.

وقرَر المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، صرف الدَعم للفئات المستحقَة لمدَة ستَة شهور عن الفترة من بداية شهر تمُوز الجاري وحتى نهاية العام، على أن يبدأ الصَرف اعتباراً من مطلع شهر آب.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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