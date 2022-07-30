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الهدهد

بينها السعودية وقطر.. دول عربية مرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سقوط حطام الصاروخ الصيني watanserb.com
سقوط حطام الصاروخ الصيني
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وطن- فجر مركز الفلك الدولي قنبلة مدوية حول عن الدول المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه الجديد، موضحا أن آخر تحديث حول مسار الصاروخ التائه أظهر احتمالية سقوطه على السعودية أو قطر او السودان.

وقال المركز في بيان له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” إنه ضمن تحديثاته المستمرة حول حالة الصاروخ الصيني التائه في الفضاء، إن السعودية، وقطر، والسودان، هي من بين الدول المرشحة لسقوط الحطام الصاروخي فوق أراضيها.

موعد سقوط الصاروخ الفضائي على الأرض

وأشارت توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي إلى أن الموعد المتوقع لذلك الحدث هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش زائد ناقص 11 ساعة.

توقعات وزارة الدفع الامريكية بشأن سقوط الصاروخ

من جانبها، أشارت آخر تقديرات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن موعد السقوط هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 18:39 بتوقيت غرينتش، بهامش خطأ مقداره زائد ناقص 15 ساعة.

الصين تطلق صاروخ فضائي للالتحام بمحطة الفضاء الخاصة بها

يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، يوم الأحد 24 يوليو، صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

ويتكون الصاروخ هذا من 4 معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسة واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسة حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

قمر صناعي من الحطام الفضائي

وحيث أن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي. وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع متكرر بشكل أسبوعي، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ورغم تكرار سقوط الحطام الصاروخي، إلا أن هذا الحطام يعد أكبر هذه المرة، حيث يبلغ طوله 33 مترًا، وقطره 5 أمتار، ووزنه 21 طنًا تقريبًا، ويدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة.

يسقط على الأرض خلال أيام.. صاروخ صيني خرج عن السيطرة وينشر الذعر في العالم

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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