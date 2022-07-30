بينها السعودية وقطر.. دول عربية مرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

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وطن- فجر مركز الفلك الدولي قنبلة مدوية حول عن الدول المرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه الجديد، موضحا أن آخر تحديث حول مسار الصاروخ التائه أظهر احتمالية سقوطه على السعودية أو قطر او السودان.

وقال المركز في بيان له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” إنه ضمن تحديثاته المستمرة حول حالة الصاروخ الصيني التائه في الفضاء، إن السعودية، وقطر، والسودان، هي من بين الدول المرشحة لسقوط الحطام الصاروخي فوق أراضيها.

موعد سقوط الصاروخ الفضائي على الأرض

وأشارت توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي إلى أن الموعد المتوقع لذلك الحدث هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 12:48 بتوقيت غرينتش زائد ناقص 11 ساعة.

تحديث (3) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني بحسب (USSTRATCOM): موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 غرينتش ± 5 ساعات. خارطة (1) بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 غرينتش ± 6 ساعات. خارطة (2) جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية قطر السودان من ضمنها #عاجل pic.twitter.com/giJ9g02KzL — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

توقعات وزارة الدفع الامريكية بشأن سقوط الصاروخ

من جانبها، أشارت آخر تقديرات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن موعد السقوط هو، يوم 30 يوليو/تموز عند الساعة 18:39 بتوقيت غرينتش، بهامش خطأ مقداره زائد ناقص 15 ساعة.

الصين تطلق صاروخ فضائي للالتحام بمحطة الفضاء الخاصة بها

يذكر أن الصين كانت قد أطلقت، يوم الأحد 24 يوليو، صاروخًا فضائيًا اسمه (Long March 5) من طراز (CZ-5B)، حاملًا معه إحدى القطع الرئيسة المسماة (Wentian) وذلك للالتحام مع محطة الفضاء الصينية (Tiangong).

ويتكون الصاروخ هذا من 4 معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسة واحدة فقط، وتدور المرحلة الرئيسة حاليًا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

قمر صناعي من الحطام الفضائي

وحيث أن هذه القطعة تدور حول الأرض وهي قطعة صناعية، فإنها تسمى الآن قمرا صناعيا، وهي من نوع الحطام الفضائي. وخلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع متكرر بشكل أسبوعي، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه لقطعة أكبر من المعدل المعتاد.

ورغم تكرار سقوط الحطام الصاروخي، إلا أن هذا الحطام يعد أكبر هذه المرة، حيث يبلغ طوله 33 مترًا، وقطره 5 أمتار، ووزنه 21 طنًا تقريبًا، ويدور حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلًا على 28 ألف كيلومتر في الساعة.