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حياتنا

طليقة فائق حسن تفضح ما فعله وأصالة بها وتناشد حاكم دبي للتدخل!!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طليقة فائق حسن watanserb.com
طليقة فائق حسن
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وطن – فجّرت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي ​فائق حسن، مفاجآت عن دخول طليقها وزوجته الفنانة ​أصالة نصري​ بيتها في غيابها خلال تواجدها في لوس أنجلوس.

​مارتا حامد
​مارتا حامد

وقالت​​ طليقة ​فائق حسن​ في مقابلة مع الاعلامي “ايلي باسيل”، إنّه أصالة وزوجها دخلا  بيتها في غيابها، وأمرا بازالة اغراضها لتتفاجأ “حامد” عند عودتها الى دبي، بأن لا اغراض لها في المنزل بهدف ترحيلها منه.

وأشارت الى أن جيرانها رأوا “أصالة” تدخل المنزل.

طليقة فائق حسن
طليقة فائق حسن

وبينت أنها لم تفعل ما يسيء الى الفنانة السورية وطليقها منذ زواجهما.

ورجحت طليقة ​فائق حسن أن “أصالة” تريد الاقامة في منزلها؛ لأنه أكبر من الذي تعيش فيه حاليا في دبي، خصوصا انه بإسم فائق حسن لكنه تركه لمارتا لتعيش فيه مع اولادهما.

وأشارت “مارتا” الى أنها سترفع شكوى الى الشرطة، وطلبت من حاكم دبي ان ينظر بما حل بها.بحسب “الفن

كما صورت في لقائها المباشر مع باسيل كيف تغير المنزل من الداخل، وكيف اصبحت غرفة ملابس خالية من اي قطعة مؤكدة ان الامر معيب جدا.

جدير بالذكر أنّ أصالة أعلنت زواجها من فائق حسن في سبتمبر العام الماضي 2021، بعد أشهر من انفصالها عن زوجها السابق طارق العريان .

 

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المصدرالفن - متابعات وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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