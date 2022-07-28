اعتداء وحشي على سوري في لبنان والسبب “ربطة خبز”! (فيديو)

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وطن – وثق فيديو صادم اعتداء لبنانيون على لاجىء سوري بعد حصوله على “ربطة خبز” في منطقة “برج حمود” بقضاء المتن في محافظة جبل لبنان، في مشهد يكعس حجم الكارثة الحالية في البلاد.

أزمة الخبز في لبنان

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، عددا من اللبنانيين وهم يمسكون الشاب السوري وسط الشارع. فيما يقوم آخرون بضربه وركله بأقدامهم.

وظهر أحدهم وهو يقوم بضربه بعصا قبل أن يطأ آخر بقدمه رأس الشاب، فيما بدا أحدهم وهو يحاول تخليصه من يدهم، غير أنهم هبوا بالاعتداء عليه هو الآخر.

وحصل حادث الاعتداء على الشاب بالقرب من مخفر برج حمود الذي اكتفى عناصره “بالفرجة” حسب وصف نشطاء.

والمفارقة كما يظهر الفيديو أن كلباً أسود اللون بدا على إحدى الشرفات المقابلة لمكان الحادث، وهو يراقب المشهد ويركض جيئة وذهاباً وكأنه يعلن احتجاجه على ما يجري.

النازح حلقة من حلقات الأزمة

وكان لبناني دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرب السوريين الذين يحصلون على الخبز. وسط الأزمة التي تعيشها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولة للضغط عليهم وإعادتهم إلى بلدهم.

وحمل البعض أزمة الخبز وطوابير الأفران إلى اللاجئين السوريين.

جميع النازحين السوريين يحصلون على الخبز مجانا عبر جمعيات نعرفها جيدا، كما نعرف ان معظمهم باتوا يبيعون هذا الخبز "سوق سودا" ثم يصطفّون في الطابور ويسابقون اللبناني.

جماعة "نازحين جوا جوا جبران برا برا" أخبروني هل ردّ لكم هؤلاء الجميل بربطتين خبز؟

النازح ايضا حلقة من حلقات الازمة! — إيناس كريمة (@EnassKarimeh) July 26, 2022

وزعمت “إيناس كريمة” أن “جميع النازحين السوريين يحصلون على الخبز مجانا عبر جمعيات نعرفها جيدا. كما نعرف ان معظمهم باتوا يبيعون هذا الخبز “سوق سودا” ثم يصطفّون في الطابور ويسابقون اللبناني.”

وتابعت كريمة بنبرة عنصرية : “جماعة “نازحين جوا جوا جبران برا برا” أخبروني هل ردّ لكم هؤلاء الجميل بربطتين خبزـ مضيفة أن النازح أيضا حلقة من حلقات الازمة!”

ورد مجد الدين باكير قائلاً :”كلشي عايشينو بلبنان و كلشي انهيارات هلأ صار السوري سببها هزُلت.”

وفي السياق ذاته علق “إبراهيم احمد”: “كل الفساد في الدولة والحكومة وأزمة الدولار والكهرباء والخبز وازمات بكافة النواحي المعيشية لم تروا أن سببها المنظومة الفاسدة. ولأن السوريين هم الحلقة الأضعف نرمي كل ثقلنا عليهم ونحملهم المسؤولية”.

في مثل بيقول ابوي ما يقدر غير على امي

كل الفساد بالدولة والحكومة وازمة دولار وكهربا وخبز وازمة بكافة النواحي المعيشية ما شايفين انو سببها المنظومة الفاسدة بس لان السوريين هني الحلقة الأضعف بدنا نرمي كل ثقلنا عليهن ونحملهم المسؤولية!!!

بالمناسبة اعطيني اسماء جمعيات بتوزع خبز مجانا — إبراهيم احمد⏳ (@Ibrahem_a0) July 28, 2022

الأيام دول

وطالب “سوري حر” بحفظ هذه الفيديوهات وإبقائها في ذاكرتهم فالأيام دول كما قال، “وحرب 2006 قادمة مرة أخرى فتخيروا ماذا ستقدمون لهم هذه المرة ولا يخدعونكم أبداً هذه المرة -في إشارة إلى هجرة مئات الآلاف من اللبنانيين إلى سوريا أثناء حرب تموز 2006 وكيف استقبلهم السوريون وفتحوا بيوتهم وقاسموهم اللقمة.

أيها السوريون الكرام تذكرو هذه الفديوهات جيداً وأبقوها في ذاكرتكم ؛؛فالأيام دول وحرب عام ٢٠٠٦ قادمة مره أخرى ؛؛ فتخيروا ماذا ستقدمون لهم هذه المره ولا يخدعونكم أبداً هذه المرة — سوري حر (@nabeelhr1) July 28, 2022

وأرخت أزمة الخبز في لبنان وطوابير الحصول عليه بظلالها على حياة اللبنانيين مع جعلت الكثيرين منهم عدوانيين.

وخاصة إذا كان الطرف الآخر غير لبناني أو سوري بشكل خاص، وكثيراً ما يتخلل زحام الحصول على الخبز احتكاكات بين المواطنين تؤدي إلى مناوشات وأعمال عنف تتدخل القوى الأمنية إلى فضها.