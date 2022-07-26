معروف بارتداء مجوهرات باهظة.. سرقة قس أمريكي وزوجته أثناء خطبة بالكنيسة

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وطن – كشفت الشرطة الأمريكية، أن قساً من بروكلين معروف بارتداء ملابس أنيقة ومجوهرات باهظة تعرض للسرقة هو وزوجته بقيمة أكثر من مليون دولار في أثناء خطبته بالكنيسة.

ونقلت شبكة “cnn” الأمريكية، عن الشرطة قولها إنَّ ثلاثة رجال دخلوا الكنيسة التي يعمل فيها القس بأسلحة نارية وقاموا بالسيطرة على القس “لامور ميلر” وزوجته.

#نيويورك تعرض قس أمريكي للسرقة على الهواء مباشرة حيث تم سرقة مجوهرات بقيمة 400 الف دولار . الوجه الحقيقي لـ #أمريكا بعيداً عن تجميل الإعلام pic.twitter.com/r2fzwX1z2c — إعلامي حر (@a_aalamihur20) July 25, 2022

ووثقت كاميرات المراقبة الموجودة بالكنيسة، عملية السطو التي قام بها مسلحون، حيث يظهر أحد الجناة وهو يحمل مسدسا ويوجهه إلى القس؛ ما دفعه إلى قطع خطبته.

ورصد الفيديو رد فعل القسيس الذي اضطر إلى التوقف عن الخطبة وقال للمسلحين: “حسناً، حسناً، حسناً”، وهو يرفع يديه ونزل بقدميه على الأرض.

وقال القس الأمريكي: “عندما نزلت على قدماي على الأرض ذهب أحدهم إلى زوجتي وأخذ كل مجوهراتها، ووضع المسدس أمام وجه طفلي البالغ من العمر 8 أشهر”.

في نيويورك تعرض قس امريكي للسرقة على الهواء مباشرة حيث تم سرقة مجوهرات ب 400 الف دولار. ماذا لو كان شخص مسلم؟ pic.twitter.com/HOUn7qVxDU — Hanzala (@Hanzpal2) July 25, 2022

وأضاف: “خلع خاتمي، وخاتم زواجي، وخلع سلسلتي، ثم بدأ يدق على رقبتي ليرى ما إذا كان هناك أي شيء آخر”.

وأشار القس الأمريكي إلى أنه كان هناك مسلحون بأسلحة نارية وقفوا عند الباب الخاص بالكنيسة، في حين ذكرت الشرطة إنه كان هناك ما بين 20 و25 مصلياً.

وأفادت شرطة نيويورك بأن المشتبه بهم أخذوا مجوهرات بقيمة مليون دولار ثم فروا من الموقع سيراً على الأقدام، وقالت إنهم استقلوا سيارة مرسيدس بنز بيضاء وشوهدوا وهم يتجهون شرقاً في أحد الشوارع.