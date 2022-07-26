الرئيسيةحياتنامعروف بارتداء مجوهرات باهظة.. سرقة قس أمريكي وزوجته أثناء خطبة بالكنيسة
حياتنا

معروف بارتداء مجوهرات باهظة.. سرقة قس أمريكي وزوجته أثناء خطبة بالكنيسة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سرقة قس داخل كنيسة watanserb.com
مسلحون يسرقون قسا أمريكيا معروف بارتدائه مجوهرات باهظة
- Advertisement -

وطن – كشفت الشرطة الأمريكية، أن قساً من بروكلين معروف بارتداء ملابس أنيقة ومجوهرات باهظة تعرض للسرقة هو وزوجته بقيمة أكثر من مليون دولار في أثناء خطبته بالكنيسة.

ونقلت شبكة “cnn” الأمريكية، عن الشرطة قولها إنَّ ثلاثة رجال دخلوا الكنيسة التي يعمل فيها القس بأسلحة نارية وقاموا بالسيطرة على القس “لامور ميلر” وزوجته.

ووثقت كاميرات المراقبة الموجودة بالكنيسة، عملية السطو التي قام بها مسلحون، حيث يظهر أحد الجناة وهو يحمل مسدسا ويوجهه إلى القس؛ ما دفعه إلى قطع خطبته.

ورصد الفيديو رد فعل القسيس الذي اضطر إلى التوقف عن الخطبة وقال للمسلحين: “حسناً، حسناً، حسناً”، وهو يرفع يديه ونزل بقدميه على الأرض.

وقال القس الأمريكي: “عندما نزلت على قدماي على الأرض ذهب أحدهم إلى زوجتي وأخذ كل مجوهراتها، ووضع المسدس أمام وجه طفلي البالغ من العمر 8 أشهر”.

وأضاف: “خلع خاتمي، وخاتم زواجي، وخلع سلسلتي، ثم بدأ يدق على رقبتي ليرى ما إذا كان هناك أي شيء آخر”.

وأشار القس الأمريكي إلى أنه كان هناك مسلحون بأسلحة نارية وقفوا عند الباب الخاص بالكنيسة، في حين ذكرت الشرطة إنه كان هناك ما بين 20 و25 مصلياً.

وأفادت شرطة نيويورك بأن المشتبه بهم أخذوا مجوهرات بقيمة مليون دولار ثم فروا من الموقع سيراً على الأقدام، وقالت إنهم استقلوا سيارة مرسيدس بنز بيضاء وشوهدوا وهم يتجهون شرقاً في أحد الشوارع.

المصدرCNN
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

بايدن يتحدث عن إصابته بالسرطان وتوضيح عاجل من البيت الأبيض

الهدهد

اعتقال 17 عضوا بالكونجرس الأمريكي بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب.. والسبب؟!

الهدهد

قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تجاري أمريكي.. و”هذا” مصير المهاجم (فيديو)

الهدهد

سر “السجادة البنفسجية” في استقبال ابن سلمان لبايدن بقمة جدة!

الهدهد

كاتب سعودي: “فيلق الإبل” السعودي ساعد أبراهام لينكولن في توحيد أمريكا!!

تقارير

واشنطن بوست:يجب على بايدن إعادة الرهائن الأمريكيين من السعودية على متن طائرته

الهدهد

الإجهاض في أمريكا.. مشادة حادة في الكونجرس بسبب “قدرة الرجال على الحمل”.. ما القصة؟

الهدهد

حسن نصرالله يكشف أهداف زيارة بايدن: أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة

تقارير

“تقتل أحد أفراد أسرتك ولا مشكلة”.. “بوليتيكو” تكشف أسرار نشأة محمد بن سلمان

الهدهد

“يا رب سامحني أمي تعبانة بالمستشفى”.. رسالة شاب بعد أن سرق مسجدا (شاهد)

الهدهد

إيفانكا ترامب تظهر بملابس مثيرة على شواطئ المغرب (شاهد)

تقارير

“هجوم شيكاغو” ودوافع الجريمة.. القاتل ارتدى زي امرأة وتفاصيل تُكشف لأول مرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا