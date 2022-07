تشافي يحسم مسألة عودة ميسي إلى برشلونة

وطن – حسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 42 عاماً، المدير الفني لفريق برشلونة، مسألة عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف البرسا من جديد.

وعلق المدرب تشافي في مقابلة مع صحيفة ( سبورت) الإسبانية، بشأن عودة ميسي إلى صفوف نادي برشلونة من جديد بعد تصريح خوان لابورتا مؤخراً، ” لا معنى في الوقت الحالي للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة”.

وأردف تشافي، ” ليو ميسي مرتبط الآن بعقد مع باريس سان جيرمان، ولذلك عودته ستكون مستحيلة حالياً. كما سنرى في المستقبل ماذا سيحدث؟!”.

وختم حديثه بشأن البرغوث ميسي، ” الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل، إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة”.

Xavi: "Makes no sense to speak about Leo Messi's comeback at Barcelona right now, he's under contract with PSG so it's impossible. We'll see in the future". 🚨🇦🇷 #FCB @HelenaCondis

"Laporta had already said he hoped it was not yet the end for Messi at Barça", Xavi added. pic.twitter.com/9U0FQ9FxGX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022