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رياضة

تشافي يحسم مسألة عودة ميسي إلى برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشافي يحسم عودة ميسي إلى برشلونة watanserb.com
المدرب تشافي والحديث عن ميسي
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وطن – حسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 42 عاماً، المدير الفني لفريق برشلونة، مسألة عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف البرسا من جديد.

وعلق المدرب تشافي في مقابلة مع صحيفة ( سبورت) الإسبانية، بشأن عودة ميسي إلى صفوف نادي برشلونة من جديد بعد تصريح خوان لابورتا مؤخراً، ” لا معنى في الوقت الحالي للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة”.

تشافي وعودة ميسي

وأردف تشافي، ” ليو ميسي مرتبط الآن بعقد مع باريس سان جيرمان، ولذلك عودته ستكون مستحيلة حالياً. كما سنرى في المستقبل ماذا سيحدث؟!”.

وختم حديثه بشأن البرغوث ميسي، ” الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل، إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة”.

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لابورتا والحديث عن ميسي

وفي سياق متصل، قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا 60 عاماً، في تصريح صحفي مع صحيفة (ESPN)، قائلاً: ” قصة ليو مع برشلونة لم تنته. ولا تزال مفتوحة حتى الآن، كما من مسؤوليتنا التأكد من أن النهاية ستكون أجمل مما كان عليه”.

كما واستكمل لابورتا الذي غمره الدموع عند الحديث عن اللاعب الذي سمح له بالرحيل بالمجان الصيف الماضي، ” أشعر أنني مدين لميسي”.

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وكان نادي برشلونة قد أجبر على السماح للجوهرة الأرجنتينية ميسي، بمغادرة ملعب الكامب نو، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق، لتجنب اللعب المالي النظيف. وفق قواعد ولوائح رابطة الدوري الإسباني (الليغا).

أزمة برشلونة المالية

ولم يكن الأرجنتيني ميسي الوحيد الذي ترك برشلونة بقرار من إدارة النادي، فقد سمح للفرنسي أنطوان غريزمان الذهاب إلى نادي أتلتيكو مدريد كذلك، بالإضافة إلى تخفيض أجور اللاعبين إلى نسبة وصلت إلى 50%. بسبب الأزمة الاقصادية التي بها النادي الكتالوني.

كما وتحدث رئيس برشلونة لابورتا في وقت سابق، أي بعد توليه المنصب في ولاية الثانية. بعد فوزه في الانتخابات العام الماضي، بأن تراكم الديون على النادي يصل إلى 1.2 مليار دولار.

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ونجح لابورتا مع المدرب تشافي في بناء المشروع الرياضي الجديد لفريق الكامب نو، من خلال جلب العديد من الصفقات القوية هذا الصيف. كان أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، ورافينيا دياز، وأندرياس كريستنسن لتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

يشار بأن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. في صيف 2023، لكن يوجد بند في عقده يتيح له التمديد مع النادي الباريسي لموسم إضافي آخر في حال رغب اللاعب في ذلك.

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المصدروطن + سبورت+ ESPN
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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