تشافي يحسم مسألة عودة ميسي إلى برشلونة

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وطن – حسم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز 42 عاماً، المدير الفني لفريق برشلونة، مسألة عودة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف البرسا من جديد.

وعلق المدرب تشافي في مقابلة مع صحيفة ( سبورت) الإسبانية، بشأن عودة ميسي إلى صفوف نادي برشلونة من جديد بعد تصريح خوان لابورتا مؤخراً، ” لا معنى في الوقت الحالي للحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة”.

تشافي وعودة ميسي

وأردف تشافي، ” ليو ميسي مرتبط الآن بعقد مع باريس سان جيرمان، ولذلك عودته ستكون مستحيلة حالياً. كما سنرى في المستقبل ماذا سيحدث؟!”.

وختم حديثه بشأن البرغوث ميسي، ” الرئيس خوان لابورتا قال بالفعل، إنه يأمل ألا يكون رحيل ميسي يمثل نهاية قصته مع برشلونة”.

Xavi: "Makes no sense to speak about Leo Messi's comeback at Barcelona right now, he's under contract with PSG so it's impossible. We'll see in the future". 🚨🇦🇷 #FCB @HelenaCondis "Laporta had already said he hoped it was not yet the end for Messi at Barça", Xavi added. pic.twitter.com/9U0FQ9FxGX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

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لابورتا والحديث عن ميسي

وفي سياق متصل، قال رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا 60 عاماً، في تصريح صحفي مع صحيفة (ESPN)، قائلاً: ” قصة ليو مع برشلونة لم تنته. ولا تزال مفتوحة حتى الآن، كما من مسؤوليتنا التأكد من أن النهاية ستكون أجمل مما كان عليه”.

حصري SPORT | نقل تشافي بشكل رسمي للرئيس خوان لابورتا و الإدارة الفنية رغبته في إعادة ليو ميسي لبرشلونة حين ينتهي عقده مع باريس ، تشافي يرى ليونيل مفتاح لإعادة تعويم النادي 🚨🚨 pic.twitter.com/5PBBv1In4Z — FCB World (@forcabarca_ar) July 24, 2022

كما واستكمل لابورتا الذي غمره الدموع عند الحديث عن اللاعب الذي سمح له بالرحيل بالمجان الصيف الماضي، ” أشعر أنني مدين لميسي”.

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وكان نادي برشلونة قد أجبر على السماح للجوهرة الأرجنتينية ميسي، بمغادرة ملعب الكامب نو، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع الفريق، لتجنب اللعب المالي النظيف. وفق قواعد ولوائح رابطة الدوري الإسباني (الليغا).

أزمة برشلونة المالية

ولم يكن الأرجنتيني ميسي الوحيد الذي ترك برشلونة بقرار من إدارة النادي، فقد سمح للفرنسي أنطوان غريزمان الذهاب إلى نادي أتلتيكو مدريد كذلك، بالإضافة إلى تخفيض أجور اللاعبين إلى نسبة وصلت إلى 50%. بسبب الأزمة الاقصادية التي بها النادي الكتالوني.

كما وتحدث رئيس برشلونة لابورتا في وقت سابق، أي بعد توليه المنصب في ولاية الثانية. بعد فوزه في الانتخابات العام الماضي، بأن تراكم الديون على النادي يصل إلى 1.2 مليار دولار.

🎥| جوان لابورتا: "أنا مدين لميسي ، وآمل أن قصة ميسي مع البارسا لم تنته بعد وأن تكون نهايتها أكثر روعة مما كانت عليه". pic.twitter.com/tEyxsbgY1G — Abokr Omar | (@Abokr8) July 24, 2022

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ونجح لابورتا مع المدرب تشافي في بناء المشروع الرياضي الجديد لفريق الكامب نو، من خلال جلب العديد من الصفقات القوية هذا الصيف. كان أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فرانك كيسي، ورافينيا دياز، وأندرياس كريستنسن لتدعيم صفوفه، بالإضافة إلى تجديد عقد عثمان ديمبيلي.

يشار بأن عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. في صيف 2023، لكن يوجد بند في عقده يتيح له التمديد مع النادي الباريسي لموسم إضافي آخر في حال رغب اللاعب في ذلك.

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