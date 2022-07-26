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أكثر المدن تلوثًا في أوروبا والتي من الأفضل عدم الذهاب إليها

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
أكثر المدن تلوثًا في أوروبا والتي من الأفضل عدم الذهاب إليها watanserb.com
أكثر المدن تلوثًا في أوروبا والتي من الأفضل عدم الذهاب إليها
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وطن-التلوث يتزايد في أماكن معينة من العالم. وإذا لم نتمكن من إيقافه، فقد تزداد الأمور سوءًا على مر السنين.

لذلك يجب أن تعرف ما هي أكثر المدن تلوثًا في أوروبا وأيضًا الأقل تلوثًا، وهو أمر يجب مراعاته عند السفر.

على ما يبدو  تقع بعض هذه الأماكن في جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​ الذي يتمتع بشواطئ رائعة وطقس استثنائي على مدار السنة.

فيما يلي كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية،  أكثر المدن تلوثًا في أوروبا:

يشير موقع يورونيوز، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا التلوث هو التركيز العالي لثاني أكسيد النيتروجين بسبب زيادة حركة المرور، يضاف إلى ذلك موجة الحر التي نشهدها في إسبانيا والتي تجعل الوضع في مثل هذه الأماكن أكثر تعقيدًا.

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وتقع هذه المناطق على الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط​؛ حيث ارتفع تلوث الهواء في يونيو، وفقا لما ترجمته “وطن“.

بعض المدن الإسبانية

تقع بعض هذه المدن في إسبانيا. نحن نتحدث عن مورسيا وبرشلونة ومالقا، فهي ثلاث من أكثر الوجهات جاذبية في الصيف، لكن على الرغم من التلوث، فمن الممكن أن تستقبل عددًا كبيرًا من السياح، في فصل الصيف.

المناطق الايطالية

في المقابل، تعاني بعض المناطق الإيطالية مثل بوليا وماركي وكامبانيا من نسبة عالية من التلوث وميلان أيضًا.

اليونان

تعتبر مدينة أثينا مدينة ملوتثة الهواء بشكا لا يعقل، وأيضًا لا ننسى موجات الحرارة الشديدة، التي تتعرض إليها.

المناطق الإيطالية والمدن الإسبانية هي الأكثر تلوثا في أوروبا
المناطق الإيطالية والمدن الإسبانية هي الأكثر تلوثا في أوروبا

أقل المناطق تلوثًا في أوروبا

على الجانب الآخر، يوجد مدن أوروبية قليلة التلوث وهذه المدن يُنصح بزيارتها والسفر إليها وحتى العيش فيها.

ووفقًا لشركة Airly، هذه المناطق؛ هي بولندا أو ألمانيا أو الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة في ساوثهامبتون.

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عواقب التلوث على الصحة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد أجهزة الاحتراق المنزلية والسيارات والمنشآت الصناعية وحرائق الغابات مصادر شائعة لتلوث الهواء. وعلاوة على ذلك، فإن الملوثات التي تشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة هي الجسيمات وأول أكسيد الكربون، وثقب الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين  وثاني أكسيد الكبريت.

هذا ويتسبب تلوث الهواء الداخلي والخارجي في أمراض تنفسية وأمراض أخرى؛ وهي أحد الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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