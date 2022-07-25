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دانا العتيبي.. من هي اليوتيوبر سعودية الأصل التي قتلها زوجها السابق طعنا؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
دانا العتيبي watanserb.com
اليوتيوبر سعودية الأصل دانا العتيبي
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وطن – قُتلت اليوتيوبر دانا العتيبي، اليوم الاثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

وقالت شرطة هونولولو، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، يوم الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية، بحسب “فوكس نيوز“.

وكانت الضحية والجاني يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي.

ولاحقت الشرطة الزوج، وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

من هي دانا العتيبي؟

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية، حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.

وأثيرت معلومات أخرى أن دانا العتيبي فتاة من أصل مغربي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين، اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها.

وفي أحد فيديوهاتها، قالت دانا العتيبي إن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنهما منذ ذلك الحين.

وأضافت أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم العتيبي، محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بآلاف المشاهدات.

وتحتوي فيديوهاتها، على مشاهد عري، وتظهر في بعضها وهي تردد أغاني تتضمن مصطلحات خادشة.

المصدرفوكس نيوز
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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