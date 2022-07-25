دانا العتيبي.. من هي اليوتيوبر سعودية الأصل التي قتلها زوجها السابق طعنا؟

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وطن – قُتلت اليوتيوبر دانا العتيبي، اليوم الاثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو، حيث سدد لها عدة طعنات في هاواي الأمريكية.

وقالت شرطة هونولولو، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، يوم الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية، بحسب “فوكس نيوز“.

دانا العتيبي الي تغني مكوه مكوه ماتتت !!!!!!!!!! https://t.co/I35msjcgxE — melek ♡ (@maloki1uwu) July 25, 2022

وكانت الضحية والجاني يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي.

ولاحقت الشرطة الزوج، وعند اقترابها منه طعن نفسه بالسكين وتم نقله إلى المستشفى.

إسمها لارا اورتيغا ارجنتينيه لاتينيه من كاليفورنيا

غيرت إسمها لـ دانا العتيبي في 2017

كمية جهل وغباء لعينه pic.twitter.com/6omOB1muNV — Em (@DonEm1_) July 25, 2022

من هي دانا العتيبي؟

ودانا العتيبي هي أمريكية سعودية، حيث أن والدها سعودي من مدينة الرياض كما تروي في مقاطعها لكنها تؤكد أنها لم تكن لها صلة بوالدها منذ كانت طفلة في العاشرة من عمرها.

وأثيرت معلومات أخرى أن دانا العتيبي فتاة من أصل مغربي تحمل الجنسية الأمريكية وتعيش في الولايات المتحدة، وبلدها الأصلي الأرجنتين، اختارت اسمها ليكون من قبيلة شهيرة في السعودية لشهرتها بين معجبيها.

وفي أحد فيديوهاتها، قالت دانا العتيبي إن والدها أراد تربيتها تربية إسلامية محافظة لكن والدتها وهي كولومبية رفضت ذلك ليتركها الوالد وينقطع عنهما منذ ذلك الحين.

انقهرت ع سالفه دانا العتيبي والله اني كنت متشفقه عليها بس ماتستحق كيف تجرأت تستهزئ بالقرآن🤢 وع سخيففه فعلا ماسكته بدون طهاره وتقول كلمات ومسويه funny !!! اي احد يستهبل بأي ديانه مريض ومعتل — Ray (@finbf0) July 25, 2022

وأضافت أنها بعد ذلك ربتها والدتها المسيحية حيث ترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم العتيبي، محتوى مرئيا باللغة الإنجليزية، وتحظى مقاطع الفيديو الخاصة بها، بآلاف المشاهدات.

وتحتوي فيديوهاتها، على مشاهد عري، وتظهر في بعضها وهي تردد أغاني تتضمن مصطلحات خادشة.