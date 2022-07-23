ملوث أكثر من المرحاض.. مضيفة طيران تحذر الركاب من ملامسة هذا الجزء من الطائرة!

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وطن-من المألوف بمجرد ركوب الطائرة، أن تستقر في مقعدك وأن تضع الضروريات التي ستحتاجها لرحلتك بقربك. ومع ذلك، وفقًا للطاقم، قد ترغب في التفكير مرتين قبل تخزين هاتفك أو كتبك أو وجباتك الخفيفة في جيب المقعد في المقدمة.

في الواقع، ذهبت مضيفة طيران لديها أكثر من ست سنوات من الخبرة، إلى حد القول إن الركاب “يجب ألا يستخدموا أبدًا أو يضعوا أي شيء في جيب المقعد”، وفقا لما نشره موقع “واتس نيوز” الفرنسي.

وفي هذا السياق، نشر مستخدم اسمه HausofDarling على منتدى Reddit بعنوان “Reddit Flight Attendant، الأسرار المقلقة التي يجب أن يعرفها المسافرون وكشف عن أن السبب كان قائمًا بالأساس على النظافة البحتة.

وأوضحت المضيقة: “أوصي دائمًا بألا تستخدم أو تضع أبدًا أي شيء في جيب المقعد”.

وتشدد: :لقد تم تطهيره من القمامة بالفعل ولكن لم يتم تنظيفه جيدا وكما يجب مطلقًا”.

وتضيف: “رأيت كل أنواع الأشياء تخرج من هذا المكان بالتحديد”.

وأكدت:”يتم وضع مناديل متسخة وأكياس يستعملها المرضى وسراويل داخلية وجوارب وعلكة تم مضغها وحلوى مستعملة ولب التفاح، ثم في الرحلة التالية يتم وضع الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو iPad”.

وبحسب ما نقلته ترجمة “وطن“، تم دعم مزاعم المضيفة من قبل عضو آخر من أفراد الطاقم لم يذكر اسمه والذي سرد ​​بعض أسوأ الأشياء التي وجدها أيضًا في جيوب المقاعد.

وقال: “اكتشفت ذات مرة أن هناك قيئًا خارج الكيس الورقي الذي انسكب عبر جيب المقعد”.

حتى أن تقرير CBC، زعم أن جيب المقعد يحتوي على آثار بكتريا E. coli أو (إشريكية قولونية)، ما يشير إلى احتمال وجود تلوث برازي.

وتعليقًا على النتائج، قال عالم الأحياء الدقيقة كيث وارينر: “علينا أن نحاول التفكير في كيفية دخول التلوث البرازي إلى داخل جيب المقعد”.

ومع ذلك، منذ انتشار الوباء في العالم، أصبح لدى معظم شركات الطيران الآن بروتوكول تنظيف أكثر صرامة، حتى أن العديد منها يوزع مناديل مجانية مضادة للبكتيريا على الركاب عند الصعود على متن الطائرة.

يُنصح الركاب أيضًا بحمل معقم اليدين معهم عند السفر.