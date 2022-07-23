لأول مرة ببلد مسلم.. قناة عبرية تكشف عن الاتفاق الأهم لكوخافي مع المغرب

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وطن- كشفت “القناة14” العبرية عن تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمها رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، خلال زيارته الأخيرة للمغرب والتي أثارت جدلا واسعا.

هذا ما اتفق عليه رئيي أركان جيش الاحتلال في المغرب

وتحت عنوان “نتائج زيارة كوخافي للمغرب: ملحق عسكري ، تدريبات وتعاون دفاعي”، كشفت القناة العبرية نقلا عن أوساط عسكرية في تل أبيب، أن “كوخافي” أبرم عدة اتفاقات مع السلطات المغربية، أهمها إجراء تدريبات جوية مشتركة لأول مرة مع القوات الجوية المغربية ودول أفريقيا.

وجاء الاتفاق الأكثر أهمية بوضع ملحق عسكري إسرائيلي دائم في المغرب، وزيادة التعاون الأمني بين تل أبيب، والرباط.

وقالت القناة إنه من ناحية أخرى وضع ملحق للجيش المغربي في إسرائيل.

وأوضحت أنه إذا حدث هذا بشكل فعلي وتم تطبيقه بعد الاتفاق “فسيكون حدثًا تاريخيًا – لأول مرة ضابط جيش الدفاع الإسرائيلي سوف يخدم رسميا وعلنا في بلد مسلم.”

ووصف تقرير القناة الزيارة بأنه “للمرة الأولى، قام رئيس أركان إسرائيلي بزيارة علنية إلى المغرب، وهي دولة مسلمة تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.”

تدريبات عسكرية مشتركة بين المغرب وإسرائيل

ومن الأمور المهمة الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الاحتلال والمغرب، التدريبات الجوية المشتركة بين قوات جيش الاحتلال والجيش المغربي، والتي لم تمارسها إسرائيل حتى الآن.

واعتبر تقرير القناة العبرية أنه هذه مسألة إستراتيجية أساسية وهامة، لأنه في ضوء سيناريوهات التهديد لإسرائيل، من المهم للغاية التعاون مع تلك الدول التي يمكنها، توفير ممر جوي محتمل للأنشطة الأساسية للحفاظ على أمن إسرائيل.

وتابع تقرير القناة العبرية:”وسجلت لحظة دافئة ومؤثرة خلال الزيارة ، عندما عانق رئيس الأركان المغربي الجنرال الفاروق بلخير إحدى الضابطات الإسرائيليين وقال لها: أنت أختي ، المغرب موطنك الثاني ، لحظة واحدة.

واعتبر التقرير أن “هذا يوضح الدفء في العلاقة بين مسؤولي البلدين، وبشكل خاص في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمغربية.”

وبالإضافة إلى العناق الحار، تلقى رئيس الأركان المغربي دعوة من الوفد الإسرائيلي لزيارة تل أبيب، وقد يقوم بذلك بحلول نهاية هذا العام.

ولفت التقرير أنه تم بالفعل توقيع صفقات أسلحة بمئات الملايين من الدولارات مع إسرائيل، ومن المتوقع توقيع المزيد في المستقبل.

وبحسب تقرير القناة “14 العبرية” فإن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تبدي ثقتها بأن التوتر المغربي الجزائري الذي قد يتدهور لمواجهة عسكرية قد يفسح المجال لإبرام المزيد من صفقات السلاح للرباط.

وذلك بالإضافة إلى اتفاقية حول التعاون الأمني المستمر والوثيق، التي صنفها الجيش الإسرائيلي بأنها أفضل من التعاون القائم مع الدول المطبعة أخيراً.

أفيف كوخافي على قبر الملك الحسن الثاني

وخلال زيارته للمغرب أظهر مقطع فيديو “كوخافي” وهو يترجل من سيارته ويقوم بمصافحة ضباط مغاربة كبار بمرافقة وزير الدفاع المغربي، ويستعرضان صفاً من الجنود وهم يرفعون بنادقهم إلى الأعلى.

وذلك قبل أن يتوجها إلى قاعة تضم قبر الملك الراحل الحسن الثاني، ويضع “كوخافي” إكليل من الزهور نيابة عن “جيش الاحتلال ودولة إسرائيل”.

وتأتي زيارة “كوخافي” في أعقاب زيارة وزير الأمن “بيني غانتس” في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وتوقيعه اتفاقية تعاون أمني علنية في سابقة على مستوى البلدين.

وبحسب مصادر أمنية، فإن إقامة علاقات أمنية مع المغرب هو أمر له قيمته الإستراتيجية ولا تنحصر في كونها مجرد زيارة رمزية.

التطبيع بين المغرب وإسرائيل

وتسارعت وتيرة التقارب بين المغرب وإسرائيل، منذ التطبيع الدبلوماسي الذي تم في ديسمبر 2020 في إطار اتفاقات أبراهام، بين إسرائيل وعدة دول عربية، بدعم من واشنطن.

وفي نوفمبر 2021، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مذكرة تفاهم في الرباط لتنظيم العلاقات الأمنية مع المغرب.

وتنص الاتفاقية بشكل خاص على التعاون بين أجهزة الاستخبارات، وتطوير الروابط الصناعية، وشراء الأسلحة والتدريب المشترك.

كما تأتي زيارات المسؤولين الإسرائيليين للمملكة في ظلّ توترات حادّة بين المغرب والجزائر في ما يتعلق بنزاع الصحراء المغربية.

وهذا ما دفع بالكثير من الجزائريين إلى الهجوم على المغرب الذي استقبل رئيس الأركان الاسرائيلي “أفيف كوخافي”.