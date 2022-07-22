ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي .. تفاصيل جوائز الكاف 2022

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وطن – حصد السنغالي ساديو ماني 30 عاماً، الخميس، جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022، متفوقاً بذلك على المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لهذا العام.

وجاء تفوق السنغالي ماني على صلاح والفوز بتلك الجائزة، نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها أسد التيرنغا مع منتخب بلاده، في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2022 في دولة الكاميرون. وقيادة منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ساديو ماني أفضل لاعب أفريقي 2022

وكذلك تحقيق العديد من الألقاب المحلية مع ناديه السابق ليفربول، قبل الرحيل عنه إلى صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، على عكس المصري صلاح الذي فشل مع منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم أو التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

أيها السيدات والسادة إليكم فريقُ العام! 🌟 بطل دوري أبطال إفريقيا حصد جائزة الأفضل في القارة عن جدارة واستحقاق! ⚪️🔴 تهانينا! 👏 #CAFAwards2022 | @WACofficiel pic.twitter.com/Y6wvTSrZ8B — #CAFAwards2022 – عربي (@caf_online_AR) July 21, 2022

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جوائز الكاف 2022

وكان فريق الوداد البيضاوي المغربي قد نال جائزة أفضل فريق على مستوى القارة الأفريقية السمراء لعام 2022، بعد النجاح الذي حققه تحت قيادة المدرب وليد الركراكي بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

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كما وتوج محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري والأهلي، بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2022. بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفراعنة المصري والمارد الأحمر هذا العام، على الرغم من تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وارتكابه الأخطاء القاتلة.

منتخب السنغال أفضل منتخب أفريقي لعام 2022

وتفوق منتخب السنغال (أسود التيرنغا) على المنتخبات العربية الأفريقية، بعد نجاحه في حصد جائزة أفضل المنتخبات على مستوى القارة الأفريقية السمراء، نظراً للنتائج التي حققها. وهي التتويج بكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخها هذا العام على حساب منتخب ومصر والتأهل لكأس العالم 2022.

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كما وتوج السنغالي أليو سيسه المدير الفني لمنتخب السنغال، بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2022، على ضوء النتائج التي حققها والسالفة بالذكر. إلى جانب حصد الجنوبية الأفريقية ديزاير إليس أفضل مدربة في أفريقيا خلال حفل الكاف 2022.

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