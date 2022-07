جينيفر لوبيز وبن أفليك لا يتوقفان عن تبادل القبلات أمام ابنتيه المراهقتين! (صور)

وطن – رصدت عدسات المصورين، العروسين جينيفر لوبيز وبن أفليك، لا يتوقفان عن تبادل القبلات إلى جانب ابنته فيوليت (16 عامًا)، خلال وجبة في الهواء الطلق أثناء شهر العسل في باريس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تستطع جينيفر وبن أفليك إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض أثناء ذلك.

Spotted: Jennifer Lopez and Ben Affleck Making Out All Over Paris for Their Honeymoon pic.twitter.com/cuzI1SgqY5

