الجمعة, يوليو 22, 2022
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حياتنا

جينيفر لوبيز وبن أفليك لا يتوقفان عن تبادل القبلات أمام ابنتيه المراهقتين! (صور)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
جينيفر لوبيز وبن أفليك watanserb.com
جينيفر لوبيز وبن أفليك
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وطن – رصدت عدسات المصورين، العروسين جينيفر لوبيز وبن أفليك، لا يتوقفان عن تبادل القبلات إلى جانب ابنته فيوليت (16 عامًا)، خلال وجبة في الهواء الطلق أثناء شهر العسل في باريس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تستطع جينيفر وبن أفليك إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض أثناء ذلك.

وقالت الصحيفة، إنّ جينيفر وزوجها، لم يخجلا من إظهار حبهما، رغم وجود وجود أطفال “بن أفليك” فيوليت وسيرافينا من زوجته السابقة جينيفر غارنر، معهما في المطعم.

وظهرت جينيفر بأناقة، وكانت ترتدي فستانا أحمر طويل الأكمام، مع إكسسوارات وقلادة فضية أنيقة.

أبرزت ملامحها اللافتة للنظر مع مكياج عيون سموكي ولمسة برونز، بينما اختارت مانيكير أبيض.

بدت جينيفر في حالة مرحة وهي تبتسم ابتسامة عريضة وتمسك يديها بزوجها الجديد.

وذكرت “ديلي ميل” أنّ الزوجان لم يستطيعا إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض، وتعانقا بطريقة حميمة للغاية بينما كان أطفال “بن أفليك” يراقبون بشكل محرج.

عادت الأسرة في وقت لاحق إلى فندقهم وشوهد بن يلتقط صوراً للعاصمة الفرنسية من نافذته ويدخن سيجارة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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