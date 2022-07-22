جينيفر لوبيز وبن أفليك لا يتوقفان عن تبادل القبلات أمام ابنتيه المراهقتين! (صور)

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وطن – رصدت عدسات المصورين، العروسين جينيفر لوبيز وبن أفليك، لا يتوقفان عن تبادل القبلات إلى جانب ابنته فيوليت (16 عامًا)، خلال وجبة في الهواء الطلق أثناء شهر العسل في باريس.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم تستطع جينيفر وبن أفليك إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض أثناء ذلك.

Spotted: Jennifer Lopez and Ben Affleck Making Out All Over Paris for Their Honeymoon pic.twitter.com/cuzI1SgqY5 — StatementTeam 🌫 (@TeamStatement) July 22, 2022

وقالت الصحيفة، إنّ جينيفر وزوجها، لم يخجلا من إظهار حبهما، رغم وجود وجود أطفال “بن أفليك” فيوليت وسيرافينا من زوجته السابقة جينيفر غارنر، معهما في المطعم.

وظهرت جينيفر بأناقة، وكانت ترتدي فستانا أحمر طويل الأكمام، مع إكسسوارات وقلادة فضية أنيقة.

أبرزت ملامحها اللافتة للنظر مع مكياج عيون سموكي ولمسة برونز، بينما اختارت مانيكير أبيض.

بدت جينيفر في حالة مرحة وهي تبتسم ابتسامة عريضة وتمسك يديها بزوجها الجديد.

وذكرت “ديلي ميل” أنّ الزوجان لم يستطيعا إبعاد أيديهما عن بعضهما البعض، وتعانقا بطريقة حميمة للغاية بينما كان أطفال “بن أفليك” يراقبون بشكل محرج.

عادت الأسرة في وقت لاحق إلى فندقهم وشوهد بن يلتقط صوراً للعاصمة الفرنسية من نافذته ويدخن سيجارة.