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رياضة

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر watanserb.com
مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر
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وطن – تتجه الأنظار الليلة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، النارية والقوية بين قطبي الكرة المصرية، للمنافسة على كأس مصر 2022، والتي ستجمع كلا الفريقين على ميدان ملعب (القاهرة الدولي).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وستنقل المباراة بين الغريمين التقليدين كالعادة عبر شبكة قنوات (ON TIME SPORT) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس مصر 2022.

كما وسيعلق على مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، المعلق المصري مدحت شلبي أو بلال علام.

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ونرفق لكم روابط البث للمباراة الأهلي (المارد الأحمر) ضد الزمالك (الفارس الأبيض)، على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة ( اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا)

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

والتقى الأهلي أمام منافسه الزمالك 19 مرة، في نهائي بطولة كأس مصر، نجح من خلالها التتويج باللقب 9 مرات. كما حقق غريمه الفارس الأبيض التتويج بالبطولة 8 مرات.

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بينما تعادل كلا الفريقين مرتين، كان الأول بدون لقب. والثانية بعد التعادل بينهما في نهائي البطولة المحلية.

وما زال فريق الزمالك البيضاوي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 57 نقطة، بينما آتى منافسه الأهلي في ثالث جدول الترتيب خلف فريق بيراميدز الوصيف برصيد 48 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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