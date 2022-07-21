مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر (بث مباشر)

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وطن – تتجه الأنظار الليلة لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، النارية والقوية بين قطبي الكرة المصرية، للمنافسة على كأس مصر 2022، والتي ستجمع كلا الفريقين على ميدان ملعب (القاهرة الدولي).

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي المصري أمام الغريم التقليدي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

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مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وستنقل المباراة بين الغريمين التقليدين كالعادة عبر شبكة قنوات (ON TIME SPORT) الرياضية المصرية، الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس مصر 2022.

تغطية حية من شبكة مراسلي #ONTime_Sports لآخر أجواء وكواليس مباراة نهائي كأس مصر#ستاد_مصر pic.twitter.com/QPKScnqjyg — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2022

كما وسيعلق على مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، المعلق المصري مدحت شلبي أو بلال علام.

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ونرفق لكم روابط البث للمباراة الأهلي (المارد الأحمر) ضد الزمالك (الفارس الأبيض)، على النحو الآتي:

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

والتقى الأهلي أمام منافسه الزمالك 19 مرة، في نهائي بطولة كأس مصر، نجح من خلالها التتويج باللقب 9 مرات. كما حقق غريمه الفارس الأبيض التتويج بالبطولة 8 مرات.

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بينما تعادل كلا الفريقين مرتين، كان الأول بدون لقب. والثانية بعد التعادل بينهما في نهائي البطولة المحلية.

أبرز الإحصائيات والأرقام التاريخية الخاصة ببطولة كأس مصر#ستاد_مصر pic.twitter.com/3WfmSVskek — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 21, 2022

وما زال فريق الزمالك البيضاوي يحافظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 57 نقطة، بينما آتى منافسه الأهلي في ثالث جدول الترتيب خلف فريق بيراميدز الوصيف برصيد 48 نقطة حتى الآن.

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