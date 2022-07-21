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تفاصيل اعتقال الجزائر لرئيس المخابرات التونسية السابق “لزهر لونغو” وتسليمه لتونس

باسل النجار
كتب باسل النجار
اعتقال الجزائر لرئيس المخابرات التونسية watanserb.com
اعتقال الجزائر لرئيس المخابرات التونسية
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وطن- نقلت وكالة “رويترز” الدولية للأنباء، عن مسؤول أمني تونسي، الخميس، قوله إن الجزائر اعتقلت رئيس المخابرات التونسية الأسبق “لزهر لونغو” وسلمته إلى تونس بعد وصوله إلى البلد المجاور.

الجزائر تعتقل لزهر لونغو

وبحسب تقرير “رويترز” الذي ترجمته (وطن) فقد أُقيل “لونغو”، الذي شغل أيضًا منصب الملحق الأمني ​​التونسي في باريس، ووضع قيد الإقامة الجبرية العام الماضي، بعد أن استولى الرئيس قيس سعيد على السلطة المطلقة وأغلق البرلمان.

ويشار إلى أنه وقبل أشهر وتحديدا، يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تصدر اسم “لزهر لونغو” عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي في تونس بشكل مفاجئ.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، والذي عزله قيس سعيد ضمن انقلابه، تعيين “لونغو” رئيسا لجهاز المخابرات التونسية.

لزهر لونغو الرجل الغامض

جدير بالذكر أيضا أن “لزهر لونغو” الموصوف إعلاميا بـ“الرجل الغامض“، كان يشغل منصب رئيس المكتب الأمني في فرنسا قبل توليه المخابرات.

واعتبر مقربون من لزهر لونغو وقتها، أنه من المقربين من رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، والذي كان قد عينه في أبريل 2021، مديرا عاما للمصالح المختصة، خلفا لتوفيق السبعي الذي عين مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.

ووصف العديد من النشطاء آنذاك، “لونقو” بأنه الصديق المقرب للمشيشي، ويثق فيه بشدة.

وشغل لونغو سابقا مهام مدير مركزي للإستعلامات، وكانت آخر مهمة اضطلع بها ملحق أمني بسفارة تونس بباريس.

وسبق أن أطلقت البرلمانية السابقة المنتمية إلى حزب نداء تونس، فاطمة المسدي، اتهامات للزهر لونغو في عام 2019.

وقالت فيها، إن ”لونقو على علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة“، وذلك بعد تكليفه بالإشراف على إدارتي الاستعلامات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية التونسية.

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد أكدت أن لونغو محل تتبع قضائي، بسبب علاقته بأحد المتهمين في قضايا الاغتيالات السياسية.

لكن وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي، نفى تلك الاتهامات آنذاك.

وكان لزهر لونغو قد واجه انتقادات واسعة بعد تداول أنباء عن ارتباطات له مع شخصيات من حركة النهضة، وأخرى مع حزب التجمع الدستوري الذي أسسه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لزهر لونغو الرجل الغامض.. ما هو موقف المخابرات التونسية من انقلاب قيس سعيد؟

المصدر"رويترز" ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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