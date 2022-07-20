لماذا يجب ألا تترك متعلقاتك الشخصية والثمينة في خزائن الفندق؟

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وطن-سواء كنت بصدد قضاء عطلة عائلية أو عطلة نهاية أسبوع رومانسية أو رحلة عمل، فمن المريح لكثير من الناس معرفة أن غرفة الفندق بها خزنة سرية؛ تستطيع من خلالها وضع النقود أو المجوهرات أو المستندات المهمة أو أي أشياء ثمينة أخرى.

صحيح أن معظم المؤسسات المرموقة تقدم هذه الخدمة الفاخرة للمسافرين. لكن هل هي آمنة كما يتصور المرء؟

نقلا عن بعض الخبراء، أكدت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، أن هذا النظام ليس أمن بشل كامل، ولا يضمن سلامة أغلى ممتلكاتك.

من حيث القيمة المطلقة، فإن الغرض الأساسي من خزنة الفندق هو حماية الممتلكات الشخصية للعميل. يعتمد أسلوب استخدامه على النموذج الذي تقدمه المؤسسة: ميكانيكي أو إلكتروني. ولكن لماذا قد تكون فكرة سيئة أن تضع فيه الأشياء الثمينة الخاصة بك؟

لماذا الخزنة ليست آمنة كما نعتقد؟

مشفرة

تسمح لك معظم خزائن غرف الفندق بإدخال الرمز الخاص بك. بهذه الطريقة، لن يعرف أحد غيرك الرقم السري. وبالتالي، فإن الأشياء الثمينة الخاصة بك آمنة. يبدو هذا منطقيًا تمامًا إلى حد ما، أليس كذلك؟ إلا أن تجربة المسافر الكندي الشهير براد ريد تقول عكس ذلك.

رمز المرور الافتراضي

وفق ترجمة “وطن“، ترك براد بعض الأغراض الشخصية في خزنة غرفته بالفندق قبل أن يذهب لزيارة المدينة. في الفيديو كان حريصًا على توضيح أنه اعتاد استخدام هذا النوع من الخزائن في الفنادق الأخرى، لذلك كان يعرف الطراز جيدًا.

بشكل ملموس، عليك إدخال الرمز الذي تريد استخدامه والضغط على زر القفل. هذا الرمز بالتحديد سيكون مفيدًا لإعادة فتح الخزنة. لكن، اكتشف براد أمراً غريب وأخبر مشتركيه أنه لم يعد يتذكر المجموعة المسجلة وأنه لم يكن أمامه خيار سوى إبلاغ مكتب استقبال الفندق.

لذلك جاء أحد الموظفين لحل المشكلة: رأى المسافر الموظف يدخل الرمز “000000” لفتح الخزنة. بعبارة أخرى، على عكس ما قد يعتقده المرء، هناك بالفعل كلمة مرور افتراضية. وأثار هذا الأمر اهتمام براد.

وأراد إجراء اختبار صغير: فقد سجل مرة أخرى مجموعة أرقام أخرى لفتح الخزنة وحاول إعادة فتحها بالرمز الشهير الذي استخدمه موظف الفندق. ثم سرعان ما فُتح باب الخزنة كما لو كان سحراً.

حماية

هذه التجربة المزعجة أصابت الكثير من المسافرين بالذعر. لأن هذا الرمز الافتراضي يثبت أنه يمكن لأي شخص فتح الخزنة بمجرد إدخال عدد قليل من الأصفار. يجب أن نعترف بأن هذا لا يُطمئن المسافرين! كيف يمكنك الوثوق بعد ذلك، بموظفي الفندق الذين يعرفون بالتأكيد هذا السر المحفوظ جيدًا؟

من الآن فصاعدًا، كإجراء احترازي، تحقق دائمًا مما إذا كان من الممكن فتح خزنة غرفتك بالفندق بسهولة باستخدام هذه السلسلة من الأصفار. ستفكر بالتأكيد مرتين قبل أن تترك متعلقاتك الثمينة هناك!

نصائح لأصحاب الفنادق لزيادة مستوى الأمان لخزنة

إذا كنت على دراية جيدة بتشغيل هذه الخزائن، فمن المؤكد أنك لاحظت ضعف هذه الأنظمة. لضمان أقصى حماية للممتلكات الشخصية لضيوفك، سنقدم لك بعض النصائح حتى تتمكن من زيادة مستوى أمان هذا الجهاز.

رمز المسؤول

في العديد من المناسبات، يمكن للعميل أن ينسى بسهولة رمز الحماية الذي سجله هو نفسه لفتح خزنته. في هذه الحالة المحددة، يتم استخدام رمز المسؤول الذي يأتي من المصنع للتغلب على هذه المشكلة وفتح الخزنة بسرعة.

ومع ذلك، كإجراء أمني، عند شراء هذه الخزائن لغرف فندقك، فإننا نوصي بشدة بتغيير هذا الرمز الأصلي وحتى إجراء هذا التغيير بانتظام لتجنب أي مخاطر سرقة محتملة. سيضمن إجراء الأمان هذا قدرًا أكبر من راحة البال لعملائك.

تركيب الخزنة في غرفة الفندق

خطأ كبير آخر يرتكبه العديد من مالكي الفنادق؛ وهو عدم تثبيت الخزائن على الحائط. في الحقيقة، بعض الصناديق صغيرة جدًا ويمكن نقلها بسهولة، كما مكنك وضعها بسهولة في حقيبة السفر ومغادرة الغرفة دون أي مشكلة. وبالتالي سيكون لدى اللصوص متسع من الوقت لفتح الخزنة بهدوء.

من الناحية المثالية، يُنصح بشدة بالتأكد دائمًا من تضمين الخزنة في الحائط أو على الأقل الحصول على نماذج مموهة حتى لا يلاحظها أحد.

مستوى أمان الخزائن

يحتوي كل طراز من خزنة الفندق على مستويات مختلفة من الأمان. هذا يختلف ليس فقط في نظام الفتح والإغلاق، ولكن أيضًا في الحجم والسعة. هناك خزائن مبرمجة بقدر كبير من الأمان على حماية كل شيء من المجوهرات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لكن، من المهم معرفة خصائص هذه الخزائن في أثناء عملية الشراء، ولا سيما نوع المفتاح الضروري للتمكن من فتحها وإغلاقها بأمان تام. بهذه الطريقة، يمكنك اختيار الخزنة وفقًا لاحتياجاتك.