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الوضع الصامت لهاتفك يضرك أكثر مما ينفعك

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الهاتف في وضع صامت يزيد من معدل التوتر watanserb.com
الهاتف في وضع صامت يزيد من معدل التوتر
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وطن-عندما تكون في المكتب أو في اجتماع أو تريد التركيز على مهمة ما، دون أن تشتت انتباهك بسبب العديد من الإخطارات، هناك حل واحد فقط: ضع هاتفك في وضع الصامت.

لكن، تبيّن أن هذه العملية،ي يمكن أن تتسبب في عواقب وخيمة على صحتنا العقلية.

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السلوكيات القهرية

في الواقع، وفقًا للعلماء، فإن وضع الهاتف في وضع صامت يعد أسلوبًا فعالًا يؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا. تمت دعوة 138 مشاركًا لاختبار العديد من الميزات على هواتفهم. واختار 42٪ وضع الاهتزاز و 8٪ الوضع الصامت والبقية تركوا نغمة الرنين.

والمثير للدهشة أن الأشخاص الذين اختاروا الوضع الصامت أمضوا وقتًا أطول على هواتفهم. نظروا إلى هواتفهم 98.2 مرة في اليوم في المتوسط ​​مقارنة بـ 52.9 مرة للأشخاص الذين اختاروا إبقاء الصوت قيد التشغيل، بحسب ما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

أجرى الدراسة الجديدة خبراء في جامعة ولاية بنسلفانيا، ونُشرت في مجلة Computers in Human Behavior.

الخوف من فقدان التفاعل الاجتماعي

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لذلك، بدلاً من دفعنا للقيام بالمزيد من الأشياء والانفصال عن الشاشة، فإنه يزيد من مستويات التوتر لدينا. أوضح الباحثون: “في بعض الأفراد، لاحظنا أن إسكات الهواتف المحمولة (بدون صوت أو اهتزاز) أدى إلى استخدام أكبر وسلوكيات قهرية في التحقق من الإخطار”.

وقال المؤلف الرئيسي مينجكي لياو، وهو طالب دكتوراه في جامعة ولاية بنسلفانيا، “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن إيقاف تشغيل الإشعارات يبدو أنه يسبب إزعاجًا نفسيًّا أكبر وليس أقل لمستخدمي الهواتف المحمولة”.

إيقاف تشغيل الإشعارات يبدو أنه يسبب إزعاجًا نفسيًّا أكبر وليس أقل لمستخدمي الهواتف المحمولة
إيقاف تشغيل الإشعارات يبدو أنه يسبب إزعاجًا نفسيًّا أكبر وليس أقل لمستخدمي الهواتف المحمولة

 

وأضاف: “السبب الرئيسي هو أننا نحتاج إلى مواكبة التطورات، وتقليل عدم اليقين لدينا والتواصل مع الآخرين”.

ويمكن أن تغذي الإمساك بالهاتف ظاهرتان معروفتان بـ”الخوف من الضياع” (FoMO) و”الحاجة إلى الانتماء” (NtB).

ووفق ترجمة “وطن“، ظاهرة الخوف من الضياع؛ هي الاعتقاد غير المبرر في كثير من الأحيان بأن الجميع يستمتعون أكثر منا، وأننا بطريقة ما يتم استبعادنا. بينما ظاهرة “الحاجة إلى الانتماء”، هي حاجة الإنسان البيولوجية للشعور بأنه جزء من مجموعة وأنه على علاقة مع أشخاص آخرين.

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ويقول مؤلفو الدراسة “ظاهرة (الحاجة إلى الانتماء) منتشرة للغاية لدى البشر، ولها تأثير كبير على إدراك الأفراد وعواطفهم وسلوكياتهم”.

ووفقًا للدراسة، فإن إيقاف تشغيل الإشعارات يُعد أمرًا مرهقًا بشكل خاص لمن يعانون “الخوف من الضياع” (FoMO) بالاعتقاد أن الأصدقاء والأقرباء يستمتعون من دوننا.

ترتبط هذه المتلازمة ارتباطًا وثيقًا بالحاجة إلى الانتماء، أي عدم اليقين من عدم القدرة على الوصول إلى الأحداث الاجتماعية، ما يعزلنا عن الآخرين.

لذلك ينصح الباحثون بإسكات الإخطارات التي لا تسبب القلق.

لماذا لا يجب إدخال الهاتف إلى المرحاض؟

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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