وسط زوبعة صفقة “تويتر” .. صور إيلون ماسك عارياً تثير جدلاً! (شاهد)

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وطن – بينما لا تزال محنة شراء تويتر قائمة، شوهد الملياردير إيلون ماسك لا يرتدي سوى “شورت”، ويضع واقي الشمس في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ورصدت الكاميرات، “ماسك” هو ومجموعة صغيرة من أصدقائه، على يخت، يضحكون ويسبحون، ويشربون الشمبانيا.

Shirtless Elon Musk vacations in Mykonos on luxury yacht https://t.co/xH4luUMTgr pic.twitter.com/j4N21y5wWT — Page Six (@PageSix) July 18, 2022

وكان من بين أصدقائه المتزوجون حديثًا آري إيمانويل وسارة ستودينجر.

كانوا يبحرون معًا في بحر إيجه الجميل القريب من إزمير، المدينة التركية التي أسسها الإسكندر الأكبر.

ما الذي يحدث مع صفقة تويتر؟!

أراد ماسك شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وبعد ذلك، تراجع عن الصفقة.

تقول المصادر أنه يبدو أن تويتر لم يكن واضحًا للغاية بشأن الكشف عن عدد حسابات المنصة الوهمية، وقد أثار هذا علامة حمراء على شعور مؤسس ماسك بالتفاوض حول الصفقة.

واتهم ماسك مسؤولي تويتر بأنهم كانوا يتصرفون “بسوء نية” وقرروا الانسحاب من الصفقة.

بينما اتهمت شركة تويتر إيلون ماسك بمحاولة “إبطاء” الدعوى القضائية التي رفعتها لحمله على إتمام صفقة الاستحواذ البالغ.

وحثت تويتر على إجراء محاكمة في سبتمبر لضمان استمرار تمويل الصفقة.

وكتبت الشركة: “يتم تداول الملايين من أسهم تويتر يوميا وسط ظلال من الشك الذي أحدثه ماسك. لم تتحمل أي شركة عامة بهذا الحجم والنطاق هذه الشكوك”.

ورفعت تويتر دعوى قضائية على ماسك وطلبت من قاض في ولاية ديلاوير أن يأمره بإكمال الاستحواذ بالسعر المتفق عليه والبالغ 54.20 دولار للسهم.

وقالت الشركة إنه إذا أمرت المحكمة ماسك بإتمام الصفقة التي ينقضي أجلها في أبريل، فقد تستغرق إجراءات التقاضي الإضافية شهورا.

ولهذا السبب، طلبت تويتر من القاضي رفض اقتراح ماسك بإجراء المحاكمة في فبراير.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن محامي ماسك يخططون لرفع دعوى مضادة على تويتر تطالب بجمع المزيد من المعلومات عن حسابات البريد العشوائي.

وتراجعت أسهم تويتر من أكثر من 50 دولارا للسهم عندما تم الاعلان عن الصفقة في أبريل إلى أقل من 33 دولارا للسهم الأسبوع الماضي. وأغلق سهم تويتر الاثنين عند 38.41 دولار بارتفاع 1.8 في المئة.