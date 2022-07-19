ما نظام الأمن النموذجي الذي تشترك فيه كل من السيارات والطائرات؟

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وطن-لا شك في أن انظمة السيارات والطائرات مختلفة تمامًا، ولكن هناك نظام أمان تشترك فيه كلتا وسيلتي النقل.

إنه الصندوق الأسود. حاليًا، ما يقارب من 99.5٪ من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة تسير بصندوق أسود، واسمه الرسمي هو “مسجل بيانات الحادث”.

الصندوق الأسود في السيارات والطائرات

بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه اعتبارًا من يوليو 2022، يجب أن تشتمل جميع طرازات السيارات الجديدة التي يتم طرحها في الأسواق في الاتحاد الأوروبي على صندوق أسود يسجل في حالة وقوع حادث، كل ما يحدث. ويجب أن ينبغي أ، يكون في السيارات أيضًا محدد السرعة.

والهدف من ذلك، تقليل عدد الوفيات بحلول عام 2038 بمقدار 25000 حادث، وعدد الإصابات الخطيرة في حوادث المرور بمقدار 140.000.

من جهته قال نائب رئيس المفوضية لشركة Digital Margrethe Vestager في بيان: “ستساعد عناصر الأمن المتقدمة والإلزامية الجديدة في تقليل عدد الضحايا. كما نضمن أن تسمح لنا قواعدنا بإدخال المركبات ذاتية القيادة والآلية بأمان في الاتحاد الأوروبي”.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، سيتعين على السيارات الجديدة أن تحتوي على صندوق أسود يسجل بنفس طريقة الطائرات، بيانات معينة في اللحظات التي تسبق وقوع الحادث: إذا قام السائق بالفرملة وسرعة الدوران، وإذا كانت هناك مشكلة فنية.

وفي البداية، أثار الإجراء بعض الشكوك حول حماية البيانات. ومع ذلك، فقد تم تنظيمها بحيث لا يمكن استخدام المعلومات التي تم جمعها بواسطة الصناديق السوداء إلا للتحقيق في الحوادث. لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامه لتحديد هوية مالك السيارة أو معرفة بياناته الشخصية.

على عكس الصندوق الأسود في الطائرات، لا يقوم الصندوق الموجود في السيارات بتسجيل الفيديو أو الصوت. كما يمكن لكل دولة، بناءً على تشريعاتها الخاص، أن تقرر مقدار الوقت المسجل قبل وقوع الحادث وبعده.

وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تتطلب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة 5 ثوانٍ من المعلومات قبل وقوع الحادث. والآن، تريد تمديد هذا الوقت إلى 20 ثانية.

أما في الاتحاد الأوروبي، يتطلب الأمر من حيث المبدأ 30 ثانية قبل وقوع الحادث وخمس ثوانٍ بعده.

محدد السرعة

من جانبه، فإن محدد السرعة، كما يوحي اسمه، سوف يحذر السائقين عند القيادة فوق السرعة القصوى المسموح بها على الطريق. سيفعل ذلك من خلال اهتزاز أو صفير، وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم النظام بتنشيط آلية لجعل الضغط على دواسة الوقود أكثر صعوبة.