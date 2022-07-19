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ما لا يعرفه المغاربة عن رحلات محمد السادس المتكررة إلى باريس

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
صحة ملك المغرب watanserb.com
صحة ملك المغرب
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وطن-بعد الاحتفال بعيد الأضحى في المغرب وترؤسه لمجلس الوزراء، كان الملك محمد السادس يستعد لعودته إلى فرنسا. لكن، لماذا ؟

بحسب ما أورده موقع “أفريك” الفرنسي في تقريره، عاد الملك محمد السادس إلى فرنسا يوم الجمعة الماضي، ليقيم من جديد في باريس بعد رحلة يونيو الماضي.

نقلا عن تقرير عن صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، هذه المرة، ستكون إقامة الملك المغربي في باريس أقصر، لأنه يجب أن يعود في 30 يوليو إلى البلد، وهو تاريخ الاحتفال بعيد ترون، الذي يحيي من خلاله المغرب ذكرى تنصيب محمد السادس ملكًا قبل 23 عامًا من الآن.

كما كشفت ذات المصادر، أيضا عن أن محمد السادس سيجمع هذه المرة بين الإجازات والزيارات الطبية في باريس.

أول ظهور لملك المغرب محمد السادس بعد إعلان مرضه يجدد الجدل عن وضعه الصحي

في إشارة إلى إقامة الملك المتكررة في فرنسا، تذكر الصحيفة أن محمد السادس خضع لعملية جراحية في باريس، في عيادة أمبرواز باري، في فبراير 2018، وهو التدخل الأول لاضطراب ضربات القلب الذي تكرر بعد ذلك بعامين.

كما ذكرت وسائل الإعلام أنه “قبل عام، في فبراير 2017، في عيادة العيون كوينز فينجت في باريس  أجرى الملك استئصال الظفرة؛ وهو ورم حميد أصاب العين اليسرى وغزا القرنية وأعاق رؤيته.

ملك المغرب يؤدي صلاة عيد الأضحى watanserb.com
ملك المغرب يؤدي صلاة عيد الأضحى

ووفقا لترجمة “وطن“، نقلاً عن دراسات طب العيون، فإن الظفرة تتكرر بشكل عام بعد بضعة أشهر في 64 ٪ من الحالات. يبقى أن نرى ما إذا كان محمد السادس لا يزال يعاني من هذه الحالة المرضية. وقد يبرر هذا جزئيًا هذا الانتقال الجديد للملك إلى فرنسا.

ومنذ أن كشفت الصحيفة الإسبانية، عن أن والدة الملك للا لطيفة، البالغة من العمر 77، أرملة الملك الحسن الثاني، مريضة، وقد تم إدخالها إلى أحد مستشفيات باريس، أصبح هناك سبب آخر لشرح هذه الخطوة الملكية؟

قلق يجتاح المغاربة بسبب غياب محمد السادس منذ أسبوعين من إعلان مرضه

ومع ذلك، نحن نعلم أنه خلال إقامته الأخيرة في باريس، أصيب محمد السادس بـ Covid-19، دون أعراض. وفي 16 يونيو، أعلن طبيبه الشخصي الجديد، لحسن بيليماني، عن مرضه وأشار إلى أنه قد أعطى الملك بضعة أيام للراحة والاسترخاء.

وخلال عزلته، تحدث الملك هاتفيا مع الأمير السعودي محمد بن سلمان الذي لم يفشل في إعطاء أخبار مطمئنة من ملك المغرب.

المغرب: ثلاثة أسباب للقلق على صحة الملك محمد السادس

المصدرأفريك-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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