الإثنين, يوليو 18, 2022
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واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد .. اكتشف معنا 6 تحديثات جديدة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
واتساب يجري تغييرات watanserb.com
واتساب يجري 6 تحديثات رئيسية جديدة
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وطن – واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد، فهناك 6 تحديثات رئيسية جديدة ومفيدة قريبًا.

وفق التقارير، يقوم واتساب بتطوير ميزة تتيح لك الرد على الرسائل باستخدام أي رمز تعبيري.

وعندما يختبر واتساب ميزات جديدة، فإنه يستخدم إصدارًا تجريبيًا خاصًا من التطبيق.

يقوم خبراء التكنولوجيا في موقع WABetaInfo بتجريب هذا التطبيق للحصول على معلومات، مما يمنحنا نظرة خاطفة على التحديثات القادمة.

هناك العديد من التغييرات قيد التطوير أو الطرح حاليًا والتي قد تثير اهتمامك.

بعضها متاح الآن، بينما سيستغرق البعض الآخر أسابيع أو حتى شهورًا للإصدار.

ومن الممكن إلغاء بعض التغييرات تمامًا.وفق موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية

تحديثات واتساب القادمة 

  1. القدرة على تصفية الدردشات غير المقروءة.
  2. الملفات الشخصية للأعمال تحصل على صور الغلاف.
  3. ترحيل الدردشات من هواتف Android إلى iPhone (متوفر في الإصدار التجريبي).
  4. نظام الموافقة على عضوية المجموعة.
  5. ألبومات وسائط تلقائية لنظام Windows.
  6. القدرة على إيقاف واستئناف الملاحظات الصوتية (متوفر الآن).
المصدرذا صن - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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