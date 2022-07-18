واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد .. اكتشف معنا 6 تحديثات جديدة

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وطن – واتساب الخاص بك على وشك التغيير إلى الأبد، فهناك 6 تحديثات رئيسية جديدة ومفيدة قريبًا.

وفق التقارير، يقوم واتساب بتطوير ميزة تتيح لك الرد على الرسائل باستخدام أي رمز تعبيري.

وعندما يختبر واتساب ميزات جديدة، فإنه يستخدم إصدارًا تجريبيًا خاصًا من التطبيق.

يقوم خبراء التكنولوجيا في موقع WABetaInfo بتجريب هذا التطبيق للحصول على معلومات، مما يمنحنا نظرة خاطفة على التحديثات القادمة.

هناك العديد من التغييرات قيد التطوير أو الطرح حاليًا والتي قد تثير اهتمامك.

بعضها متاح الآن، بينما سيستغرق البعض الآخر أسابيع أو حتى شهورًا للإصدار.

ومن الممكن إلغاء بعض التغييرات تمامًا.وفق موقع صحيفة “ذا صن” البريطانية

تحديثات واتساب القادمة