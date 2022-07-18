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محامي طفلة أسيوط يفجر مفاجأة: “غشاء البكارة سليم”

باسل النجار
كتب باسل النجار
طفلة أسيوط غشاء البكارة watanserb.com
الطفل مغتصب طفلة أسيوط
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وطن – فجر محامي “طفلة أسيوط” الطفلة المصرية صاحبة الـ4 سنوات، والتي تم اغتصابها على يد طفل قريب لها يبلغ من العمر 13 عاما، مفاجأة بشأن واقعة الاغتصاب التي فجرت موجة غضب واسعة بالشارع المصري.

مفاجأة جديدة بشأن طفلة أسيوط

وفي تصريحات خاصة لموقع “القاهرة24” المحلي، نفى محمد رمضان، محامي الطفلة، ما تم تداوله على مواقع التواصل، بشأن وجود “خدوش بغشاء بكارة الطفلة”.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على المتهم الذي تبين أنه يبلغ من العمر 13 عاما، بعدما تلقت إخطارا يفيد بقيام عامل بهتك عرض طفلة داخل أحد المراكز الترفيهية بمحافظة أسيوط، وذلك عقب دخولها بمفردها دورة المياه المخصصة للرجال عن طريق الخطأ.

وأوضح محامي طفلة اسيوط، أنه لا يوجد أي خدوش بغشاء بكارة الطفلة وأنه سليم 100%.

وتابع محمد رمضان: “هي فقط تعاني من وجود جروح داخلية.”

هذا ما قاله محامي طفلة أسيوط عن “غشاء بكارتها”

مشيرا أنه لا يوجد شئ يسمي خدوش في غشاء البكارة “فالغشاء إما يفض أو لا” حسب وصفه.

محامي طفلة أسيوط التي شغلت قضيتها الرأي العام في مصر، تابع أيضا أن التحقيقات مازالت جارية في الواقعة، نافيا ماتم تداوله بشأن أن عمر الطفل 16 عاما.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان كافة تفاصيل القضية عقب الإنتهاء من التحقيقات الرسمية.

كما طالب المحامي محمد رمضان، محامي طفلة أسيوط، المصريين بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم نشرها، وتحري الدقة في نشر أي معلومات عن القضية.

اغتصاب طفلة أسيوط

ويشار إلى أن جريمة اغتصاب الطفلة وقعت في محافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك خلال تواجد أسرة الطفلة في مركز ترفيهي بصحبة ابنتهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت إحدى قريبات الطفلة المجني عليها، إن الفتاة توجهت إلى الحمامات المخصصة للرجال، بدلا من النساء، بعد أن اختلط عليها الأمر.

وبعد قليل عادت الطفلة إلى أسرتها وهي متألمة وغارقة في دمائها.

وتصادف وجود طبيب نساء وتوليد بالمركز الترفيهي، وأنه تولى فحص الفتاة، وأكد اغتصابها.

واتهمت الأسرة أصحاب المركز الترفيهي بأنهم تولوا تهريب العامل، وأنكروا معرفتهم به حين حضرت قوات الشرطة، والتي تمكنت من ضبط الجاني فيما بعد.

المصدرالقاهرة24 + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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