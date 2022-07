خبر سار لعشاق وجماهير الأهلي قبيل مواجهة غريمه الزمالك

وطن – زف نادي الأهلي المصري الخبر السعيد لعشاقه وجماهيره، بعودة نجمه المهاري أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة القوية بشكل كامل، قبيل مواجهة غريمه الأزلي الزمالك، الخميس، في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” نعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، ولكن بعد مباراة الزمالك المحدد، الخميس. في نهائي كأس مصر أو الإثنين على أقصى حد”.

وبين النادي، بأن الاستعانة بخدمات اللاعب أكرم توفيق، تتوقف على مدى جاهزيته على الصعيد الفني والبدني، والتي سيحددها المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز. كما أن اللاعب سيكون متاحاً لخوض المباريات المتبقية. من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

See you soon at the stadium 🦁 pic.twitter.com/CSdDKYfvZx

— akram tawfik (@akramtawfik25) July 18, 2022