خبر سار لعشاق وجماهير الأهلي قبيل مواجهة غريمه الزمالك

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وطن – زف نادي الأهلي المصري الخبر السعيد لعشاقه وجماهيره، بعودة نجمه المهاري أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة القوية بشكل كامل، قبيل مواجهة غريمه الأزلي الزمالك، الخميس، في نهائي كأس مصر للنسخة الماضية 2021.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” نعلن جاهزية أكرم توفيق للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق، ولكن بعد مباراة الزمالك المحدد، الخميس. في نهائي كأس مصر أو الإثنين على أقصى حد”.

أكرم توفيق يُعلن تعافيه من الإصابة: "أراكم قريبًا في الملعب" 🔴 pic.twitter.com/5gValhemjh — Yallakora (@Yallakoranow) July 18, 2022

عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

وبين النادي، بأن الاستعانة بخدمات اللاعب أكرم توفيق، تتوقف على مدى جاهزيته على الصعيد الفني والبدني، والتي سيحددها المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز. كما أن اللاعب سيكون متاحاً لخوض المباريات المتبقية. من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

See you soon at the stadium 🦁 pic.twitter.com/CSdDKYfvZx — akram tawfik (@akramtawfik25) July 18, 2022

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وكان نجم الأهلي المصري توفيق، قد نشر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الانستغرام)، يرتدي فيه لباس بطل المسلسل التركي الشهير (أرطغرل). ليعلن على جاهزيته وتعافيه من الإصابة بشكل نهائي.

إصابة أكرم توفيق

كما وعلق لاعب خط الوسط الدفاعي توفيق، على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، قائلاً: ” أراكم قريباً في الملعب”.

موعد عودة أكرم توفيق لمران الأهلي وموقف محمد هاني من نهائي الكأس… كل كواليس القلعة الحمراء قبل المباراة 🦅🔴💥 pic.twitter.com/UZtSbS02qM — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 19, 2022

وكان نجم الأهلي توفيق، قد أنهى فترة برنامجه التأهلي، داخل أحد المراكز المخصصة في إصابات الملاعب والطب الرياضي في دولة قطر.

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وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في شهر يناير الماضي. خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 في الكاميرون، والتي اكتفى منتخب بلاده في مركز الوصافة بعد خسارته اللقب أمام السنغال في ركلات الترجيح.

نهائي كأس مصر

وينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية موعد الكلاسيكو، الخميس، المرتقب بين الغريمين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر 2021.

العودة إلى العمل 🏋️‍♀️

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لنهائي كأس مصر 📸🦅✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/KKk5tyG2s7 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 18, 2022

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الزمالك، بعد خيبة الآمل والأداء الباهت. الذي ظهر فيه في المباراة الماضية أمام بيراميدز، إلى جانب الخسارة في تلك المباراة بهدفين نظيفين في الجولة ال25 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

على عكس الزمالك الذي سيخوض المباراة بمعنويات عالية، بعد فوزه على غزل المحلة بهدفين نظيفين، والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة. بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

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