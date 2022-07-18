السيسي لصحفي ألماني سأله عن حقوق الإنسان بمصر: “تعالى شوف بنفسك” (فيديو)

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وطن – أحرج صحفي ألماني رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، بسؤال عن حقوق الإنسان في مصر، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على هامش حوار بوطرسبرغ للمناخ في برلين.

السيسي وسؤال محرج عن حقوق الإنسان في مصر

وعقد السيسي مؤتمرا صحفيا، الاثنين، مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بحثا فيه عدة قضايا على رأسها أزمة الغاز في أوروبا، وقضية سد النهضة، والغزو الروسي لأوكرانيا.

الرئيس #السيسي: احنا بنهتم بملف حقوق الإنسان مش علشان أوروبا بتسأل عليه.. لا علشان بنحترم شعوبنا#ON pic.twitter.com/afIJndvcf9 — ON (@ONTVEgy) July 18, 2022

وخلال المؤتمر وجه أحد الصحفيين الألمان، سؤالا للسيسي عن حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن ما يتداول عن هذا الجانب بوسائل الإعلام العالمية يكشف عن جرائم مروعة لنظام السيسي بحق معارضيه.

وأجاب السيسي الذي ارتبك وتغير وجهه بالقول: “موضوع حقوق الإنسان في مصر مهم جدا، ودائما يتم طرح مثل هذا السؤال، وهذه المرة أريد أن أرد عليه بشكل مختلف”.

ودعا عبدالفتاح السيسي الصحفي صاحب السؤال لزيارة مصر بقوله: “اسمح لى أن أدعوك وأدعو معك كل من يهتم بهذا الأمر، يجي يزورنا في مصر.”

ودون إعطاء إجابة واضحة عن السؤال أو كشف أوضاع حقوق الإنسان بمصر، تابع السيسي رده: “وإحنا هنتيح له فرصة انه يلتقى بالجميع ويتحدث معهم. وأتصور أن ما يراه سينقله هنا للرأي العام في ألمانيا”.

واستطرد رئيس النظام المصري: “لأن شهادتي الشخصية في هذا الأمر هتبقى مجروحة، تعالى شوف الحقوق الدينية وحرية المرأة في مصر عاملة إزاى، شوف حياة الإنسان وحياة كريمة في مصر عاملة إزاى”.

وأردف السيسي: “اتكلم عن حرية التعبير وأحضر جلسات الحوار الوطني الموجودة في مصر وشوف هي أخبارها إيه، واللي تشوفه بطلب منك تنقله نقل حقيقي فقط إلى الرأي العام في ألمانيا.”

السيسي: مصر مستعدة لإيصال الغاز من شرق المتوسط لأوروبا

وفي سياق آخر أكد عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر مع المستشار الألماني، أن مصر “مستعدة لتقديم ما لديها من تسهيلات، لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا”. في إطار مواجهة أزمة الطاقة التي يمر بها العالم.

وقال السيسي: “بحثنا سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة على المستوى الثنائي مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت على استعداد مصر التام لوضع أسس للشراكة مع ألمانيا في مجال الطاقة بكل أنواعها”.

وأشار إلى أن ذلك “سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي، أو من خلال إقامة شراكة ممتدة بإطار رؤية مصر الطموحة، للتحول لمركز متميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، خاصة من الهيدروحين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.

واستطرد: “في إطار أن أزمة الطاقة أزمة عالمية، ولا تتعلق فقط بتوفر إمدادات الطاقة ولكن أيضا بتكلفة هذه الإمدادات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في دول العالم، ومن بينها مصر، فقد أكدت للمستشار الألماني أن المطلوب هو التنسيق والتعاون فيما يخص هذا الملف بين دول العالم”.

وبحسب تقارير متداولة تعيش مصر فترة من أسوء مراحل تاريخها على شتى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، في عهد السيسي.

حيث ارتفع معدل الفقر والبطالة لدرجة غير مسبوقة، ووصلت ديون البلاد الخارجية الداخلية لأرقام كارثية لأول مرة في تاريخ مصر، فضلا عن قمع الحريات وأصحاب الرأي والزج بآلاف المعارضين في سجون النظام، والتنكيل بهم.