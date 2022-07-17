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رياضة

سيبايوس معروض للبيع وميندي مطلوب في تشيلسي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد منفتح على بيع سيبايوس وميندي وكوبو watanserb.com
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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع الإسباني داني سيبايوس، للاستغناء عن خدماته هذا الصيف، إلى جانب قرب التوصل للاتفاق لبيع لاعبه الياباني كوبو إلى صفوف ريال سوسيداد، واهتمام تشيلسي في التعاقد مع الفرنسي فيرلان ميندي.

ريال مدريد وبيع سيبايوس

يبدو أن نادي ريال مدريد ( الملكي)، يريد بناء مشروع رياضي جديد، وتدعيم صفوفه بصفقات قوية حاضرة على دكة البدلاء. من خلال الاستغناء على عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات ( الميركاتو) الصيفي، كان من أبرزهم لوكا مودريتش وإيسكو، وغاريث بيل، ومارسيلو، وداني سيبايوس وغيرهم.

كما وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن ريال مدريد طلب الحصول على مبلغ 10 مليون يورو، من أجل التخلي عن لاعبه، لأي نادٍ مهتم في التعاقد معه هذا الصيف.

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ميندي واهتمام تشيلسي

كما وذكرت صحيفة ( أوه كي دياريو) الإسبانية، عن اهتمام نادي تشيلسي (البلوز)، في الحصول على خدمات الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع فريق ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية.

كما وأردفت الصحيفة، ” نادي ريال مدريد بات منفتح على فكرة رحيل اللاعب الفرنسي ميندي هذا الصيف”.

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صفقة كوبو

وبينت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن ريال سوسيداد قريب من حسم التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب الوسط الهجومي في ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2027. كما وسيتقاضى ذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الفريق الملكي وهو 2 مليون يورو سنوياً.

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ومع نهاية الموسم المنصرم، خرج العديد من اللاعبين داخل صفوف ريال مدريد، خارج حسابات المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي. كما وكان من أبرزهم إيسكو، غاريث بيل، لوكا مودريتش، مارسيلو الذين حسم أمرهم بشكل نهائي برحيلهم.

وكان ريال مدريد قد أعلن خلال سوق الانتقالات الصيفية، التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، كما والألماني المخضرم أنطونيو روديجر حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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