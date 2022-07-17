سيبايوس معروض للبيع وميندي مطلوب في تشيلسي

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وطن – ذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ريال مدريد حدد سعر بيع الإسباني داني سيبايوس، للاستغناء عن خدماته هذا الصيف، إلى جانب قرب التوصل للاتفاق لبيع لاعبه الياباني كوبو إلى صفوف ريال سوسيداد، واهتمام تشيلسي في التعاقد مع الفرنسي فيرلان ميندي.

ريال مدريد وبيع سيبايوس

يبدو أن نادي ريال مدريد ( الملكي)، يريد بناء مشروع رياضي جديد، وتدعيم صفوفه بصفقات قوية حاضرة على دكة البدلاء. من خلال الاستغناء على عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات ( الميركاتو) الصيفي، كان من أبرزهم لوكا مودريتش وإيسكو، وغاريث بيل، ومارسيلو، وداني سيبايوس وغيرهم.

موندو دوبرتيڤو | ريال مدريد وضح سعر سيبايوس ١٠ مليون يورو pic.twitter.com/ouL7V7S4Yy — ShoofLiga (@ShoofLiga) July 16, 2022

كما وقالت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بأن ريال مدريد طلب الحصول على مبلغ 10 مليون يورو، من أجل التخلي عن لاعبه، لأي نادٍ مهتم في التعاقد معه هذا الصيف.

🚨 جول | ريال مدريد حدد سعر 10 – 15 مليون يورو من أجل بيع سيبايوس هذا الصيف. https://t.co/ntpsjWnJ2T — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) July 12, 2022

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ميندي واهتمام تشيلسي

كما وذكرت صحيفة ( أوه كي دياريو) الإسبانية، عن اهتمام نادي تشيلسي (البلوز)، في الحصول على خدمات الفرنسي فيرلاند ميندي مدافع فريق ريال مدريد في سوق الانتقالات الحالية.

💥 البيرنابيو | تشيلسي يريد التعاقد مع ميندي. ريال مدريد يشترط أن يكون العرض بين 50 مليون يورو و 60 مليون يورو. pic.twitter.com/w2GULlgjFo — BlancosGlobal (@Blancos_Global) July 16, 2022

كما وأردفت الصحيفة، ” نادي ريال مدريد بات منفتح على فكرة رحيل اللاعب الفرنسي ميندي هذا الصيف”.

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صفقة كوبو

وبينت صحيفة (ماركا) الإسبانية، بأن ريال سوسيداد قريب من حسم التعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو لاعب الوسط الهجومي في ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2027. كما وسيتقاضى ذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الفريق الملكي وهو 2 مليون يورو سنوياً.

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ومع نهاية الموسم المنصرم، خرج العديد من اللاعبين داخل صفوف ريال مدريد، خارج حسابات المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي. كما وكان من أبرزهم إيسكو، غاريث بيل، لوكا مودريتش، مارسيلو الذين حسم أمرهم بشكل نهائي برحيلهم.

📰 ماركا | سينتقل كوبو إلى ريال سوسيداد بعقد يمتد إلى 2027 مقابل 10 مليون €

ويمتلك ريال مدريد 50٪ من بطاقة اللاعب. pic.twitter.com/SsaSeS6I5P — BlancosGlobal (@Blancos_Global) July 16, 2022

وكان ريال مدريد قد أعلن خلال سوق الانتقالات الصيفية، التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، كما والألماني المخضرم أنطونيو روديجر حتى الآن.

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