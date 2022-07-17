تلسكوب “جيمس ويب” يصطدم بنيزك وأضرار كبيرة تلحق به (شاهد)

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وطن- قالت صحيفة “الإندبندنت independent”، إن صورا جديدة نشرت في تقرير حديث عن تلسكوب “جيمس ويب”، أظهرت أن الأضرار التي لحقت بالمرآة الرئيسية للتلسكوب الذي التقط أعمق صورة للكون، من ضربة نيزك صغير في مايو، أسوأ مما كان يعتقد في البداية.

نيزك ضرب تلسكوب جيمس ويب

وبحسب الصحيفة فقد كشفت ورقة بحثية نُشرت، الثلاثاء، عن أداء تلسكوب جيمس ويب بالتفصيل أثناء تغشيله، واتضح أن معظم ضربات النيازك الدقيقة على مرآة ويب الكبيرة أدت إلى أضرار طفيفة، باستثناء الضربة التي حدثت في منتصف مايو الماضي، والتي تركت التلسكوب مع ضرر دائم.

وجاء في التقرير أن “تأثير النيزك الصغير الوحيد الذي حدث في الفترة من 22 إلى 24 مايو 2022، تجاوز التوقعات السابقة للضرر الناجم عن نيزك صغير واحد، مما أدى إلى مزيد من التحقيق والنمذجة من قبل مشروع JWST”.

ولفت التقرير إلى أنه على عكس تلسكوب هابل الفضائي، الذي يحيط المرآة الأساسية التي يستخدمها التلسكوب لجمع الضوء وتركيز الضوء على الأدوات العلمية، غلاف أسطواني. فإن مرآة تلسكوب جيمس ويب المقسمة التي يبلغ قطرها 6.5 متر معرضة للفضاء.

ولكن بالنظر إلى مدار ويب حول نقطة لاغرانج 2 ، أو L2 ، وهي منطقة من الفضاء تبعد حوالي مليون ميل عن الأرض ، فإن العلماء توقعوا فقط أن يواجه جيمس ويب، نيزكًا صغيرًا يحتمل أن يكون خطيراً مرة واحدة شهريًا”.

مرآة تلسكوب جيمس ويب الأساسية تضررت

صحيفة “الإندبندنت” نقلت أيضا عن التقرير أنه خلال فترة التكليف من أواخر يناير إلى يونيو، حيث قامت وحدات التحكم الأرضية بمعايرة ومحاذاة واختبار مرايا وأدوات ويب، تعرضت المرآة الأساسية لـ 6 ضربات نيزكية دقيقة.

ومن بين تلك الضربات، ألحقت خمس ضربات ضررًا طفيفًا، مما تسبب في أقل من 1 نانومتر من جذر خطأ واجهة الموجة لمتوسط ​​المربع (RMS) ، وهي طريقة فنية لوصف مقدار تشويه مرآة ويب لضوء النجوم الذي تجمعه المرآة.

ويمكن تصحيح معظم التشوه الذي تضيفه تلك الضربات الخمس خارج المرآة، حيث يمكن ضبط 18 قطعة سداسية تشكل وجهها بشكل فردي ودقيق.

لكن الضربة السادسة، التي أصابت مقطع مرآة يسمى C3، أحدثت ـ بحسب التقرير ـ المزيد من الضرر الذي يمكن تصحيحه بالكامل، ورفعت تلك الضربة النيزكية الدقيقة خطأ واجهة الموجة للقطاع من 56 نانومتر إلى 178 نانومتر بعد التصحيح عن طريق تعديل المقطع.

ونظرًا لأن كل مقطع مرآة قابل للتعديل ، يمكن تعويض الضرر الذي لحق بقطعة C3 ولم يؤثر ذلك على دقة مرآة Webb الأساسية ككل.

ووفقًا للتقرير فقد زاد الخطأ الكلي لواجهة الموجة للمرآة بأكملها بحوالي 9 نانومتر بسبب الضربة.

هل يستكرر الأمر؟

وجاء في التقرير: “لم يتضح بعد ما إذا كان الضربة التي تلقاها التلسكوب في مايو 2022 للقسم C3 حدثًا نادرًا (أي ضربة مبكرة سيئة الحظ من نيزك صغير ذو طاقة حركية عالية. والذي قد يحدث إحصائيًا مرة واحدة فقط كل عدة سنوات) ،” أو ما إذا كان قد يكون التلسكوب أكثر عرضة للتلف الذي تسببه النيازك الدقيقة بشكل مستمر”.

وتابع التقرير أن فريق مشروع ويب يدرس اتخاذ إجراءات للتخفيف من الضربات النيزكية الدقيقة المستقبلية، مثل تحديد المدة التي يمكن فيها توجيه التلسكوب في الاتجاهات المعروفة لتعريض المرآة لاحتمال أكبر لضربات النيزك الصغري.

مدة تصنيع تلسكوب “جيمس ويب” وتكلفته

ويشار إلى أنه وبعد أكثر من 20 عامًا وإنفاق 10 مليارات دولار على التطوير ، تم إطلاق التلسكوب الفضائي فوق صاروخ آريان 5 في يوم عيد الميلاد.

وكان هذا الإطلاق أكثر دقة مما كان متوقعًا ، مما وفر دافعًا كبيرًا لـ Webb كان سيستخدمه لتصحيح مساره بعد الإطلاق ، وضاعف تقريبًا العمر التشغيلي المتوقع للمرصد – طالما أن الصخور الفضائية لا تفسد بصرياته.

وجاء في التقرير: “قبل الإطلاق ، كان مطلوبًا من JWST أن يحمل دافعًا لمدة لا تقل عن 10.5 سنوات من عمر المهمة”. “الآن بعد أن أصبح JWST في المدار حول L2 ، من الواضح أن المادة الدافعة المتبقية ستستمر لأكثر من 20 عامًا من عمر المهمة.”