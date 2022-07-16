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عادل الجبير يزعم أنه لا سلام دون تنفيذ المبادرة العربية ويكشف أمرا صادما عن جثة “خاشقجي”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
عادل الجبير و خاشقجي watanserb.com
عادل الجبير و خاشقجي
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وطن- زعم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير بأن السعودية لن تقيم اتفاق للسلام مع إسرائيل إلا عقب تنفيذ مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وقال “الجبير” في مقابلة مع قناة CNN أجراها معه المذيع “وولف بليتزر”، أن السلام مع إسرائيل “خيار استراتيجي، ولكن هناك متطلبات معينة يجب أن تتم” قبله، مضيفًا أن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل اتخذت قرارات سيادية.

لا سلام بدون تنفيذ المبادرة العربية

وقال الجبير إن “السعودية تدعم مبادرة السلام العربية، في الواقع، قمنا بطرحها ووضحنا أن السلام يأتي في نهاية هذه العملية وليس في بدايتها. كما قلنا إن الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم مع إسرائيل، هي قرارات سيادية اتخذتها تلك الدول، نأمل أن يكون لهذه القرارات تأثير إيجابي على الداخل الإسرائيلي.”
وفيما يتعلق بما إن كانت السعودية على استعداد للانضمام إلى الاتفاق، قال الجبير “لقد أوضحنا أننا بحاجة إلى عملية وأن هذه العملية يجب أن تشمل تنفيذ مبادرة السلام العربية. وبمجرد أن نحقق ذلك، فإننا ملتزمون بتسوية على أساس دولتين مع الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا هو مطلبنا من أجل السلام”.

كما كشف “الجبير” جانبًا مما دار بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.

بايدن اقتنع بتبريرات السعودية حول مقتل “خاشقجي”

وأضاف الجبير أن بايدن “أخذ تأكيدات السعودية، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها”.

وقال الجبير في المقابلة “في البداية، خلال حفل الاستقبال، ذكر الرئيس أن هذه مشكلة، وذكر أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها. ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك من حيث النقاشات الرسمية وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة وأمن الطاقة والطاقة المتجددة وتغير المناخ، وبالمضي قدما في المستقبل، التهديد الإيراني ومجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وصعيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بجانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست، وكيف يمكن للبلدين العمل لاستكشاف الفضاء الخارجي والعديد من القضايا الأخرى”.

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السعودية لا تعلم مكان جثة خاشقجي

وردًا على سؤاله عما إن كان سمع ما قالته خطيبة خاشقجي السابقة، خديجة جنكيز، بأنها تريد من الرئيس بايدن أن يسأل ولي العهد عن مكان جثة خاشقجي، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال الجبير “لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا ونشرنا نتائج هذا التحقيق عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين”.

انتهاكات حقوق لإنسان في السعودية

وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومزاعم مجموعات حقوقية باستمرار السعودية في سجن المعارضين وقمع حقوق المرأة الأساسية والإعدامات الجماعية، وما إن كان ولي العهد سيقدم التزامات لبايدن لمعالجة هذه القضايا، رد الجبير قائلًا “نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، تنظر المحاكم فيها ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن العديد من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة ونظامها القانوني”.

وصول “بايدن” للسعودية

ووصل “بايدن” عصر الجمعة إلى مدينة جدة قادما من إسرائيل، في أول رحلة مباشرة لرئيس أميركي من تل أبيب إلى المملكة، وهي محطته الثالثة والأخيرة في جولته التي شملت إسرائيل وفلسطين.
وأجرى “بايدن” مباحثات مع الملك “سلمان بن عبد العزيز” بحضور ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في قصر السلام بمدينة جدة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء بحث علاقات البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح الأميركية والسعودية في مختلف المجالات.

كما عقد بايدن جلسة مباحثات رسمية مع “محمد بن سلمان”، تناولت ملفات مختلفة أبرزها ملف الطاقة والأوضاع الإقليمية، وذلك قبل أن يترأسا اجتماعا موسعا بحضور وفدي البلدين.

ومن المنتظر أن يشارك “بايدن” في قمة عربية أمريكية السبت في جدة، يحضرها قادة مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، إضافة إلى مصر، والأردن، والعراق.

هذا ما حصل بين عادل الجبير وسفير الإمارات في السعودية نهيان آل نهيان بالرياض

المصدرتويتر، CNN، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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