المرتبة الأولى للخطوط الجوية القطرية: فيما يلي أفضل 20 شركة طيران لهذا العام

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وطن-نشرت وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات AirlineRatings، أفضل 20 شركة طيران لهذا العام. ولقد تم تصنيف شركات الطيران وفقا لتصويت المسافرين من جميع أنحاء العالم.

هذا وكشف موقع AirlineRatings، التي تتخذ من أستراليا مقراً لها، عن تصنيف 2022 لأفضل 20 شركة طيران في العالم وفقًا للمسافرين، بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية.

فإذا ما زلت لم تحجز تذاكر الطائرة الخاصة بك؟ قد يكون هذا الترتيب موضع اهتمامك.

كما في العام الماضي، تحتل الخطوط الجوية القطرية المركز الأول.

في هذا السياق، قال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع AirlineRatings.com في CNN Travel: “إن قرار الخطوط الجوية القطرية بالاستمرار في العمل أثناء الوباء قد سمح لها بأن تصبح أكبر شركة طيران دولية في العالم وتحقق أرباحًا ضخمة – وهي شركة الطيران الكبرى الوحيدة التي تقوم بذلك”.

كما تميزت الشركة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها بحصولها على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال، بحسب ترجمة “وطن“.

وفي المرتبة الثانية، تحصلت شركة Air New Zealand على جائزة الشركة التي تقدم أفضل الخيارات في الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الممتازة، بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة للسفر لمسافات طويلة في منطقة المحيط الهادئ. ثم أكملت شركة الاتحاد للطيران منصة التتويج وفازت بجائزة أفضل شركة بيئية.

كما يلي أفضل 20 شركة طيران في العام وفقًا لتقديرات AirlineRatings: