السبت, يوليو 16, 2022
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المرتبة الأولى للخطوط الجوية القطرية: فيما يلي أفضل 20 شركة طيران لهذا العام

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الخطوط القطرية أفضل شركات الطيران في العالم watanserb.com
الخطوط القطرية أفضل شركات الطيران في العالم
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وطن-نشرت وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات AirlineRatings،  أفضل 20 شركة طيران لهذا العام. ولقد تم تصنيف شركات الطيران وفقا لتصويت المسافرين من جميع أنحاء العالم.

هذا وكشف موقع AirlineRatings، التي تتخذ من أستراليا مقراً لها، عن تصنيف 2022 لأفضل 20 شركة طيران في العالم وفقًا للمسافرين، بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية.

فإذا ما زلت لم تحجز تذاكر الطائرة الخاصة بك؟ قد يكون هذا الترتيب موضع اهتمامك.

كما في العام الماضي، تحتل الخطوط الجوية القطرية المركز الأول.

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في هذا السياق، قال جيفري توماس، رئيس تحرير موقع AirlineRatings.com في CNN Travel: “إن قرار الخطوط الجوية القطرية بالاستمرار في العمل أثناء الوباء قد سمح لها بأن تصبح أكبر شركة طيران دولية في العالم وتحقق أرباحًا ضخمة – وهي شركة الطيران الكبرى الوحيدة التي تقوم بذلك”.

كما تميزت الشركة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها بحصولها على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل درجة رجال أعمال، بحسب ترجمة “وطن“.

تحصلت شركة Air New Zealand على المرتبة الثانية
تحصلت شركة Air New Zealand على المرتبة الثانية

وفي المرتبة الثانية، تحصلت شركة Air New Zealand على جائزة الشركة التي تقدم أفضل الخيارات في الدرجة الاقتصادية والدرجة الاقتصادية الممتازة، بالإضافة إلى جائزة أفضل شركة للسفر لمسافات طويلة في منطقة المحيط الهادئ. ثم أكملت شركة الاتحاد للطيران منصة التتويج وفازت بجائزة أفضل شركة بيئية.

كما يلي أفضل 20 شركة طيران في العام وفقًا لتقديرات AirlineRatings:

  • الخطوط الجوية القطرية (أفضل درجة رجال أعمال ، أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفريقيا)
  • طيران نيوزيلندا (أفضل شركة طيران في المحيط الهادئ ، وأفضل درجة اقتصادية متميزة ، وأفضل درجة اقتصادية)
  • شركة الاتحاد للطيران (أفضل شركة طيران بيئية)
  • الخطوط الجوية الكورية (أفضل شركة طيران للشحن ، وأفضل شركة طيران في آسيا)
  • الخطوط الجوية السنغافورية (أفضل درجة أولى وأفضل صالات)
  • كانتاس (أفضل شركة طيران إقليمية)
  • فيرجن أستراليا (أفضل طاقم كابينة)
  • EVA Air
  • الخطوط الجوية التركية (أفضل شركة طيران في أوروبا)
  • جميع الخطوط الجوية نيبون
  • كاثي باسيفيك
  • فيرجين أتلانتيك
  • الخطوط الجوية اليابانية
  • JetBlue (أفضل شركة طيران في الأمريكتين)
  • طيران الإمارات (أفضل ترفيه على متن الطائرة)
  • هاواي
  • الخطوط الجوية الفرنسية / KLM
  • خطوط ألاسكا الجوية
  • الخطوط الجوية البريطانية

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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