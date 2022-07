وأخيراً .. ليفاندوفسكي إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة مع البايرن

- Advertisement -

وطن – بات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، على بعد خطوة واحدة من الإعلان الرسمي من طرف نادي برشلونة عن إتمام تلك الصفقة مع نظيره بايرن ميونخ خلال موسم انتقالات (الميركاتو) الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، ها نحن نؤكد!، أبلغ بايرن ميونخ نظيره برشلونة، الجمعة، أنهم وافقوا على الاقتراح النهائي”.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وأضاف رومانو، ” ليفاندوفسكي سيوقع مع برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أن المتفق عليه منذ شهر فبراير الماضي. وهو حصول بايرن ميونخ على 50 مليون يورو مع إضافات متضمة من طرف برشلونة”.

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. 🚨🔵🔴 #FCB Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday – he will jlin Barcelona during the weekend. 🇵🇱 pic.twitter.com/nmodHuNscw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

اقرأ أيضاً:

وكان البولندي ليفاندوفسكي، قد أبلغ بايرن ميونخ، الجمعة، بالمغادرة، حيث يريد أن يلعب مع برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم. وفق ما تحدث به الإيطالي رومانو.

Robert Lewandowski’s intention to leave Bayern was clear in February, disappointed as he didn’t receive a ‘proper’ new contract bid. 🇵🇱 #FCB Barcelona approached agent Zahavi at the end of February. Robert said yes. Only Barça. 🎥 …five months later: https://t.co/8dvech1OrM pic.twitter.com/QZKqC55oC5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2022

صفقة ليفاندوفسكي

لم يفكر ليفاندوفسكي في مناقشة العروض الأخرى المقدم إليه من نادي تشيلسي أو حتى باريس سان جيرمان، إلا أنه كان يرغب في الذهاب للعب مع برشلونة مثل البرازيلي رافينيا دياز المنضم حديثاً إلى الفريق الكتالوني.

اقرأ أيضاً:

كما وأوضح رومانو، في تغريده أخرى، ” ليفاندوفسكي لديه اتفاق مسبق مع برشلونة، بالتعاقد مع النادي الكتالوني لمدة 3 سنوات”.

Robert Lewandowski will sign the contract with Barcelona during the weekend, already agreed since last February. Bayern will receive €50m add ons included. 🚨🇵🇱 #FCB Lewandowski didn’t want to discuss with Chelsea or PSG despite many approaches: only Barcelona, like Raphinha. pic.twitter.com/Q1WUsywyU2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

اقرأ أيضاً:

وتوج نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي الموسم المنصرم، بلقب هداف الدوري الألماني الممتاز، بعد تسجيله 35 هدفاً خلال مشاركته في 34 مباراة. كما وحصد اللقب العاشر مع العملاق البافاري على التوالي قبل إعلان رحيله هذا الصيف.

Robert Lewandowski to Barcelona is now considered just a matter of time by all the parties involved in the deal, after negotiations on Friday. 🚨🇵🇱 #FCB Final green light from Bayern now expected and then it will be done. Lewandowski has an agreement with Barça on 3 year deal. pic.twitter.com/BRuwZRBIbJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

قد يهمك أيضاً: