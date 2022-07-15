الجمعة, يوليو 15, 2022
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رياضة

وأخيراً .. ليفاندوفسكي إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة مع البايرن

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
روبرت ليفاندوفسكي يوقع مع نادي برشلونة watanserb.com
بايرن ميونخ يوافق على عرض برشلونة بشأن ليفاندفسكي
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وطن – بات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، على بعد خطوة واحدة من الإعلان الرسمي من طرف نادي برشلونة عن إتمام تلك الصفقة مع نظيره بايرن ميونخ خلال موسم انتقالات (الميركاتو) الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر)، ” روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، ها نحن نؤكد!، أبلغ بايرن ميونخ نظيره برشلونة، الجمعة، أنهم وافقوا على الاقتراح النهائي”.

انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وأضاف رومانو، ” ليفاندوفسكي سيوقع مع برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما أن المتفق عليه منذ شهر فبراير الماضي. وهو حصول بايرن ميونخ على 50 مليون يورو مع إضافات متضمة من طرف برشلونة”.

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وكان البولندي ليفاندوفسكي، قد أبلغ بايرن ميونخ، الجمعة، بالمغادرة، حيث يريد أن يلعب مع برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم. وفق ما تحدث به الإيطالي رومانو.

صفقة ليفاندوفسكي

لم يفكر ليفاندوفسكي في مناقشة العروض الأخرى المقدم إليه من نادي تشيلسي أو حتى باريس سان جيرمان، إلا أنه كان يرغب في الذهاب للعب مع برشلونة مثل البرازيلي رافينيا دياز المنضم حديثاً إلى الفريق الكتالوني.

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كما وأوضح رومانو، في تغريده أخرى، ” ليفاندوفسكي لديه اتفاق مسبق مع برشلونة، بالتعاقد مع النادي الكتالوني لمدة 3 سنوات”.

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وتوج نجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي الموسم المنصرم، بلقب هداف الدوري الألماني الممتاز، بعد تسجيله 35 هدفاً خلال مشاركته في 34 مباراة. كما وحصد اللقب العاشر مع العملاق البافاري على التوالي قبل إعلان رحيله هذا الصيف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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