نجل “الجبري” يقدم عرضا لـ”ابن سلمان” ويكشف عن شرط والده للعودة إلى السعودية (شاهد)

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وطن- نشر موقع “CNN بالعربي” مقابلة مع الدكتور خالد الجبري نجل المسؤول السعودي الهارب سعد الجبري، عرض خلالها تسوية مع ولى العهد السعودي، محمد ابن سلمان، لإنهاء المعركة القانونية بينه وبين والده مقابل الإفراج عن شقيقيه عمر وسارة.

وقال “الجبري” في المقابلة إن أيديهم ممدودة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمصالحة، مؤكدا على انه في حال تمت هذه المصالحة فإنها ستخدم ولي العهد في تحسين صورته وصورة السعودية في الخارج.

خالد الجبري لـ #CNN بالعربية: يد المصالحة ممدودة لولي العهد السعودي و"الحديث في الماضي نقصان عقل"https://t.co/QuYyFlHAf4 pic.twitter.com/gwRx6JGndF — CNN بالعربية (@cnnarabic) July 15, 2022

وذكر “الجبري” بجملة قالها محمد بن سلمان لوالده قبل يومين من إعفاء ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف: “الحكي في الماضي نقصان عقل”، مؤكدا بأن المصالحة ستصب في صالح الطرفين

شرط عودة سعد الجبري للسعودية

وأشار “الجبري” إلى أن الشرط الوحيد لعودة والده إلى السعودية في حال تمت المصالحو هو وجود ضمانات، ولفت إلى أن كل مواطن سعودي في الخارج يحلم بالعودة إلى وطنه.

وقضت محكمة سعودية في 2020 بسجن اثنين من أبناء سعد الجبري البالغين، وهما عمر وسارة، بتهمة غسل الأموال، والتخطيط للخروج من المملكة بشكل غير قانوني. ونفى الاثنان التهمتين.

اعتقال ابني الجبري

وتم اعتقال ابني الجبري في الرياض، بينما اعتقل صهره سالم المزيني في دبي، ونُقل جوا إلى السعودية.

وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أصدرت محكمة سعودية حكما بحق عمر الجبري بالسجن لمدة تسع سنوات، والسجن ست سنوات ونصف السنة بحق سارة الجبري، دون فرصة لتقديم شهود أو مراجعة الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم في القضية.

وقالت الأمم المتحدة إن على السعودية الإفراج عن عمر وسارة الجبري والمزيني على الفور، ودون شروط مسبقة. ودعت الإمارات إلى تعويض المزيني على اعتقاله.

وعمل سعد الجبري مساعدا لفترة طويلة للأمير محمد بن نايف الذي أزاحه الأمير محمد بن سلمان من ولاية العهد في 2017. والأمير محمد بن سلمان حاليا هو الحاكم الفعلي للمملكة.

الحكم على نجلي سعد الجبري عمر وسارة

وفي 2020، رفع الجبري -الذي يعيش حاليا في كندا- دعوى قضائية في محكمة أمريكية يتهم فيها ولي العهد “بإرسال فرقة اغتيال” لقتله في 2018، لكن السلطات الكندية أحبطت المحاولة.

وفي الدعوى القضائية التي تقع في 107 صفحات بحق الأمير محمد بن سلمان و24 آخرين، وأقيمت في محكمة اتحادية بالعاصمة الأمريكية، قال الجبري إن ولي العهد أرسل الفرقة لاغتياله داخل كندا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وحدثت الواقعة المزعومة في صحيفة الدعوى بعد أقل من أسبوعين من قتل عملاء سعوديين للصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول.