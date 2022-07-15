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قانون روسي جديد لشل عمل المنظمات اليهودية والإسرائيلية على الأراضي الروسية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قانون روسي لشل المنظمات اليهودية والإسرائيلية watanserb.com
قانون روسي لشل المنظمات اليهودية والإسرائيلية
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وطن- كشفت صحيفة “جيرزواليم بوست” الاسرائيلية إن روسيا وسعت من تعريفها لـ “العملاء الأجانب”، حيث سيشمل الآن “أولئك الذين يشاركون في أي نشاط ترى السلطات أنه يتعارض مع المصالح الوطنية لروسيا أو الذين يتلقون دعمًا من أي نوع ، وليس فقط المال ، من الخارج”.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة “موسكو تايمز” أنه في هذه الحالة، يمكن تصنيف الممثلين اليهود من الوكالة اليهودية أو ممثلي المنظمات اليهودية الدولية على أنهم “عملاء أجانب”.

ووفقًا لصحيفة موسكو تايمز، التي نقلت عن القانون الجديد ، فإن “أي شخص عمل مع” وكيل أجنبي “أو حصل على تمويل من أحدهم سيتم إدراجه في قائمة وزارة العدل الجديدة للأشخاص والمجموعات “المرتبطة بوكلاء أجانب “.

وأشارت الصحيفة إلى الأخبار المتعلقة بتحقيق روسي في نشاطات الوكالة اليهودية وإلى تجميد روسيا لعمل الوكالة، مضيفةً أنّ “الخوف هو إذا كانت الوكالة قيد التحقيق بالفعل، فإنّ القانون الجديد سيخلق وضعاً مستحيلاً للمنظمات اليهودية والإسرائيلية للعمل في روسيا”.

اتهامات روسية للوكالة اليهودية بانتهاك القانون

وأشارت أن وزارة العدل الروسية اتهمت مسؤولي الوكالة اليهودية في روسيا بانتهاك القانون، حيث يتم تبادل المعلومات التي تم جمعها هناك مع مكاتبها في القدس أو مع مكاتب الحكومة الإسرائيلية من أجل المضي قدما في الهجرة.

وذكرت أن رسالة لوزارة العدل الروسية قالت أن الوكالة اليهودية يجب أن ترد على المزاعم وقد تضطر إلى وقف أنشطتها في روسيا إذا ثبتت إدانتها بالتهم الموجهة إليها.

روسيا تطلب من الوكالة اليهودية وقف جميع عملياتها في البلاد

وكانت الصحيفة كشفت في وقتٍ سابق عن توجيه الحكومة الروسية رسالة إلى الوكالة اليهودية تطلب فيها من الأخيرة وقف جميع عملياتها في البلاد.

وقالت إنّ الأمر جاء في رسالة من الحكومة الروسية، مشيرةً إلى أنّ “القرار الروسي يمكن أن يقوّض قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل”.

توتير العلاقات بين روسيا وإسرائيل

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الأمر يأتي وسط توتر متزايد بين روسيا و”إسرائيل”، بشأن موقف الأخيرة من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتوتّرت العلاقات بين الطرفين الروسي والإسرائيلي منذ بدء موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا.

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المصدرجيرزواليم بوست، موسكو تايمز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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