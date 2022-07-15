رياض محرز يُجدد عقده مع مانشستر سيتي (صور)

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وطن – جدد نادي مانشستر سيتي عقد الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، حتى صيف عام 2025، بعد طلب من مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأزرق السماوي.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” وقع رياض محرز عقداً جديداً لمدة عامين مع النادي، حيث سيستمر اللاعب مع الفريق حتى يونيو 2025″.

تجديد عقد رياض محرز

وعلق الجزائري محرز عقب تجديد عقده مع مانشستر سيتي، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا النادي الرائع”.

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وأضاف محرز، ” إن مساعدتنا في تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم ال4 الماضية، كان لا ينسي وجعلنا جميعاً جائعين للتطلع لتحقيق المزيد، كما أود أن أشكر الجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور من أجل مواصلة التحسن”.

Official, confirmed. Rihad Mahrez signs new deal until June 2025 with Manchester City as expected. 🚨🔵 #MCFC Next one in the list after Mahrez and Rodri: Phil Foden. pic.twitter.com/vWoETLvS5q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

مواصلة النجاح

وتابع محرز في حديثه، ” الآن أريد فقط أن أحاول وألعب دوري في مساعدتنا على النجاح الموسم المقبل وما بعده”.

وكان المدرب الإسباني جوارديولا قد عقب في وقت سابق على أداء الجزائري رياض محرز، مع نهاية الموسم المنصرم، قائلاً: ” من الصعب الحصول على لاعب مثله”.

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وشارك الجزائري محرز منذ قدومه إلى مانشستر سيتي عام 2018، قادماً من صفوف ليستر سيتي الذي توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في 189 مباراة. نجح من خلالها تسجيل 63 هدفاً، كما وصناعة 54 تمريرة حاسمة.

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كما وحصد نجم مانشستر سيتي محرز مع الفريق، 8 ألقاب حتى الآن، كان من أبرزها الدوري الإنجليزي 3 مرات. كأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، كأس ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ We are delighted to announce that @Mahrez22 has signed a new two-year contract extension! ✍️💙 pic.twitter.com/mhJ6QLZOIY — Manchester City (@ManCity) July 15, 2022

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