رياض محرز يُجدد عقده مع مانشستر سيتي (صور)

وطن – جدد نادي مانشستر سيتي عقد الجزائري الدولي رياض محرز 31 عاماً، حتى صيف عام 2025، بعد طلب من مدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأزرق السماوي.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” وقع رياض محرز عقداً جديداً لمدة عامين مع النادي، حيث سيستمر اللاعب مع الفريق حتى يونيو 2025″.

وعلق الجزائري محرز عقب تجديد عقده مع مانشستر سيتي، قائلاً: ” أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا النادي الرائع”.

وأضاف محرز، ” إن مساعدتنا في تحقيق النجاح الذي تمتعنا به في المواسم ال4 الماضية، كان لا ينسي وجعلنا جميعاً جائعين للتطلع لتحقيق المزيد، كما أود أن أشكر الجهاز الفني على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور من أجل مواصلة التحسن”.

Official, confirmed. Rihad Mahrez signs new deal until June 2025 with Manchester City as expected. 🚨🔵 #MCFC

Next one in the list after Mahrez and Rodri: Phil Foden. pic.twitter.com/vWoETLvS5q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022