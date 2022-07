يورغن كلوب يكتشف خليفة محمد صلاح في ليفربول (صور)

وطن – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يكتشف وريث المصري محمد صلاح 30 عاماً خلال السنوات القادمة مع الريدز.

وكشفت شبكة ليفربول البريطانية، بأن الألماني يورغن كلوب على وشك اكتشاف خليفة المصري صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، للأعوام المقبلة.

وأردفت الشبكة، ” يأتي ذلك خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، كما وحددت تلك الصفقة نسبة نجاحها بتسجيل من 15-20 هدفاً في الموسم الواحد”.

كما وأضافت، ” ربما يكون ليفربول قد حسم مستقبل محمد صلاح في الوقت الحالي، لكن دخول اللاعب المصري سن الثلاثين من عمره، سيعاني بدنياً عاجلاً أم آجلاً، وسيأتي وقت يتعين على ليفربول أن يجد خلفيته”.

وتابعت، ” يبدو أن ليفربول كان سباقاً لتلك الخطوة، المدرب كلوب أعد بالفعل وصفته المستقبلية لضمان أن يكون لصلاح وريث لتولي الراية بعد نهاية فترته داخل قلعة الآنفليد”.

