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رياضة

يورغن كلوب يكتشف خليفة محمد صلاح في ليفربول (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
يورغن كلوب يكتشف خليفة محمد صلاح watanserb.com
يورغن كلوب يكتشف خليفة محمد صلاح

وطن – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يكتشف وريث المصري محمد صلاح 30 عاماً خلال السنوات القادمة مع الريدز.

وكشفت شبكة ليفربول البريطانية، بأن الألماني يورغن كلوب على وشك اكتشاف خليفة المصري صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، للأعوام المقبلة.

كلوب واكتشاف خليفة محمد صلاح

وأردفت الشبكة، ” يأتي ذلك خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، كما وحددت تلك الصفقة نسبة نجاحها بتسجيل من 15-20 هدفاً في الموسم الواحد”.

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كما وأضافت، ” ربما يكون ليفربول قد حسم مستقبل محمد صلاح في الوقت الحالي، لكن دخول اللاعب المصري سن الثلاثين من عمره، سيعاني بدنياً عاجلاً أم آجلاً، وسيأتي وقت يتعين على ليفربول أن يجد خلفيته”.

هارفي إليوت وريث صلاح

وتابعت، ” يبدو أن ليفربول كان سباقاً لتلك الخطوة، المدرب كلوب أعد بالفعل وصفته المستقبلية لضمان أن يكون لصلاح وريث لتولي الراية بعد نهاية فترته داخل قلعة الآنفليد”.

كما واستكملت، ” خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، كان يورغن كلوب قد اختار هارفي إليوت في مركز الجناح الأيمن في التشكيلة الأساسية له (أي مكان محمد صلاح)”.

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وكان قد لعب إليوت الموسم الماضي مع فريق الريدز، في مركز خط الوسط، إلا أن خطة المدرب كلوب للموسم الجديد. هو استخدام اللاعب في مركز الجناح الأيمن للفريق.

وتلقى فريق ليفربول (الريدز) الهزيمة الثقيلة أمام نظيره مانشستر يونايتد. برباعية نظيفة دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين في دولة تايلاند.

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يذكر بأن المصري صلاح هداف فريق ليفربول قد جدد عقده مع الريدز ل3 مواسم قادمة. أي حتى صيف 2025، براتب ترواح قيمته 350 – 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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