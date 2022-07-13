الرئيسيةحياتنا5 أطعمة تحافظ على رطوبتك أثناء موجة الحر .. تعرف عليها
حياتنا

5 أطعمة تحافظ على رطوبتك أثناء موجة الحر .. تعرف عليها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
خمسة أطعمة تحافظ على رطوبتك أثناء موجة الحر..تعرف عليها watanserb.com
هذه الأطعمة تساعدك على الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم خلال فصل الصيف

وطن- خلال موجة الحر، يوصي أغلبية الخبراء باختيار المواد الغذائية التي يمكن أن تبقيك رطبًا.

ووفقا للتقرير المنشور عبر  صحيفة “إكسبرس” سنقدم أبرز الأطعمة والمشروبات التي ينصح بإختيارها لمقاومة موجة الحر والحفاظ على رطوبة الجسم، ومنها:

سلطة الخضار

تعتبر سلطة الخضار، التي نجد فيها الطماطم والخيار والخضروات الورقية، خيارًا مثاليًا للأيام الحارة.

تتكون الخضراوات الورقية الداكنة، على سبيل المثال، من 80 إلى 95 في المائة من الماء، مما يجعلها خيارًا مرطبًا سهل الهضم.

تحتوي الطماطم الحمراء على 94 في المائة من الماء بينما تحتوي الطماطم الخضراء على حوالي 93 في المائة.

كما أن الخيار هو نوع آخر من الخضروات الغنية بـ H20 ، والذي يتكون من 95٪ من الماء.

البروكلي

يحتوي البروكلي النيء على ما يقرب من 90 ٪ من الماء إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك فيتامين ك وفيتامين أ والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك.

الفواكه

يحتوي البطيخ الأصفر، على سبيل المثال، على حوالي 91 في المائة من الماء.

تحتوي الفراولة على 92 في المائة من الماء، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المثالية لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

الزبادي العادي

وفقًا لموقع هالث لاين، تتكون حصة 245 جرام من الزبادي العادي من أكثر من 75٪ من الماء.

الزبادي غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، وكلها تفيد صحة العظام.

الحساء

قد لا يكون وعاء الحساء الدافئ هو أول ما تفكر فيه أثناء الموجة الحارة. ولكن يمكن أن يكون الطبق طريقة رائعة لترطيب جسمك.

كما قالت الصحيفة أن الفواكه مثل الجريب فروت والفراولة والبرتقال والخوخ تعد من الأطعمة المثالية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وستبقيك رطبًا لتتخطى موجة الحر.

 

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا