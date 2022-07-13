5 أطعمة تحافظ على رطوبتك أثناء موجة الحر .. تعرف عليها

وطن- خلال موجة الحر، يوصي أغلبية الخبراء باختيار المواد الغذائية التي يمكن أن تبقيك رطبًا.

ووفقا للتقرير المنشور عبر صحيفة “إكسبرس” سنقدم أبرز الأطعمة والمشروبات التي ينصح بإختيارها لمقاومة موجة الحر والحفاظ على رطوبة الجسم، ومنها:

سلطة الخضار

تعتبر سلطة الخضار، التي نجد فيها الطماطم والخيار والخضروات الورقية، خيارًا مثاليًا للأيام الحارة.

تتكون الخضراوات الورقية الداكنة، على سبيل المثال، من 80 إلى 95 في المائة من الماء، مما يجعلها خيارًا مرطبًا سهل الهضم.

تحتوي الطماطم الحمراء على 94 في المائة من الماء بينما تحتوي الطماطم الخضراء على حوالي 93 في المائة.

كما أن الخيار هو نوع آخر من الخضروات الغنية بـ H20 ، والذي يتكون من 95٪ من الماء.

البروكلي

يحتوي البروكلي النيء على ما يقرب من 90 ٪ من الماء إلى جانب مجموعة من العناصر الغذائية الحيوية، بما في ذلك فيتامين ك وفيتامين أ والحديد والكالسيوم وحمض الفوليك.



الفواكه

يحتوي البطيخ الأصفر، على سبيل المثال، على حوالي 91 في المائة من الماء.



تحتوي الفراولة على 92 في المائة من الماء، بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية المثالية لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم.

الزبادي العادي

وفقًا لموقع هالث لاين، تتكون حصة 245 جرام من الزبادي العادي من أكثر من 75٪ من الماء.



الزبادي غني أيضًا بالفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، وكلها تفيد صحة العظام.

الحساء

قد لا يكون وعاء الحساء الدافئ هو أول ما تفكر فيه أثناء الموجة الحارة. ولكن يمكن أن يكون الطبق طريقة رائعة لترطيب جسمك.

كما قالت الصحيفة أن الفواكه مثل الجريب فروت والفراولة والبرتقال والخوخ تعد من الأطعمة المثالية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء وستبقيك رطبًا لتتخطى موجة الحر.

