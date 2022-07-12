انتهاء تاريخ صلاحية العطور: ماذا يحدث إذا واصلت استخدامها بعد ذلك؟

وطن– كل من الرجال والنساء مغرمون بالعطور، فعالمها مليء بالجوانب والاكتشافات والأسرار. تتراوح النكهات العطرية بين الروائح المنعشة والزهرية والرقيقة إلى العطور الدافئة والقوية، مروراً بتلك العطور التي تضفي علينا احساسا بالانتعاش والقوة، ولا ننسى فخامة الروائح الشرقية.

تتنافس العلامات التجارية على القدرة في الإبداع في هذا المجال لجذب المزيد من المستهلكين. في الصيف أو الشتاء، هناك ما يناسب جميع الأذواق ولكل المناسبات وجميع الحالات المزاجية أيضا.

وإذا كان البعض مخلصًا لعطره المفضل، فإن البعض الآخر يغامر باختبار روائح مختلفة. ولكن بسبب عمليات الشراء المتعددة، ينتهي الأمر بجمع العطور وتخزينها في زاوية لسنوات.

ووفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسي، فإن العطور لها عمر محدود أيضا كباقي المنتجات المصنعة.

فكيف تعرف أن العطر انتهت صلاحيته؟ فيما يلي بعض النصائح القيمة.

عشاق العطور حول العالم كثيرون جدا؛ فمنهم من يقضي وقتًا ممتعًا في اختيارها لإهدائها لشخص عزيز ومنها من يخزّنها ويجمعها في رف خزانته ويستمتع بالنظر لها واستعمالها، فليس هناك ما هو أكثر متعة من رائحة الورد على الجلد.

يكشف كل عطر عن ميزة خاصة جدًا يمكنها تحديد شخصيتنا. ولكن مهما كان تركيبه، فإن بقاء هذه العصائر الاستثنائية معنا ليس أمرا أبديا.

يميل الكثير من الناس إلى تجميع عدد كبير من العطور في الحمام أو فوق طاولة المستحضرات التجميلية في غرفة النوم، معتقدين أن هذه العطور يمكن أن تدوم إلى أجل غير مسمى. وهذا خطأ: اعتمادًا على ظروف التخزين، يمكن أن تتدهور بعض الروائح بمرور الوقت وتفقد خصائصها المفيدة، وفقا لما ترجمته “وطن“.

ما هي مدة الاحتفاظ بالعطر؟

يوصي معظم المصنّعين بالتخلص من زجاجة العطر بعد ثلاث سنوات من شرائها. ومع ذلك، إذا شعرت بأن رائحته وملمسه لم تتغير، يمكنك الاستمرار في استخدامه حتى بعد خمس سنوات.

يجب أن تعلم أن ظروف التخزين لها دور أساسي: فعند تخزين العطر في مكان مناسب ودرجة الحرارة المناسبة، بعيدًا عن الحرارة والضوء، يمكن أن يساعد على استمرار العطر على شاكلته لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن العدو الأول للعطور ؛ هو الهواء الذي يمكن أن يسبب ظاهرة الأكسدة.

ومع ذلك، في الوقت الحاضر، يتم إغلاق الحاويات الحديثة بشكل جيد مع نظام الرش، لذلك عليك فقط أن تنتبه بشكل خاص لإغلاقها بشكل صحيح وبإحكام. هذا هو سبب تفوق زجاجات الرش على باقي أنواع الزجاجات، فالفتحة الكلاسيكية أكثر هشاشة، ويمكن أن يفسد الهواء العطر.

بمعنى آخر، حتى لو لم يكن للعطور تاريخ انتهاء صلاحية، فإنها يمكن أن تفسد عندما تتأكسد: الكثير من الأكسجين داخل الزجاجة يمكن أن يغير جزيئات العطر، ما يؤثر على رائحته ولونه وملمسه. عندما يحدث هذا، تصبح الرائحة حامضة أو معدنية أو قد تكون رائحتها مثل البلاستيك.

ما هي أنواع العطور التي تدوم أكثر أو أقل؟

في أغلب الأحيان، تحتفظ روائح الكهرمان والجلود الطبيعية أو المنتجات الجلدية والخشب بجودتها وتكون أكثر مقاومة للوقت. ومع ذلك، احذر من عائلة الشيبر الشمية والتركيز العالي من زهرة بتشول/الباتشولي وطحلب البلوط وبعض الراتنجات التي يمكن أن تضر بعمر الرائحة وتؤدي إلى رائحة البلاستيك.

يمكن لبعض الزهور مثل زهر البرتقال أو الياسمين أن يتغير لونها بمرور الوقت، وتصبح أغمق ولكن لن تتغير رائحة جوهر العطر.

بشكل عام، ماء العطر الذي يحتوي على نسبة أكبر من الكحول، يدوم لفترة أطول ويحافظ على نضارة أفضل بكثير من ماء العطر المنعش والخفيف.

يجب أن نتذكر أن المكونات، مثل الحمضيات أكثر تقلبًا وأكثر عرضة للأكسدة، على عكس النوتات الأساسية الثقيلة والمقاومة والتي تمنع الجزيئات العطرية من الأكسدة.

في المقابل، تظل جودة العطور معنا، إذا كانت متكونة من المواد الخام وكان التخزين لها صحيحا. فهذه هي مفاتيح تجعلها تدوم لفترة أطول.

من المفيد أن تعرف أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان عطرك لا يزال يعمل هو شمه. فقط أنفك هو القادر على الحكم على رائحته واتخاذ قرار بشأنه. إذا كانت رائحته لا تزال لطيفة، احتفظ به وإذا بدت الرائحة على غير العادة وخانقة وتشبه رائحة الخل تقريبًا، فمن الأفضل عدم استخدامها.

أين وكيف يتم تخزين العطر؟

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بعطورك لفترة أطول، فعليك بالتأكيد الاحتفاظ بها في مكان مظلل وبعيدًا عن الشمس والرطوبة والحرارة.

إذا احتفظت بها في علبتها في درجة حرارة معتدلة (بين 11 و 15 درجة مئوية) وبعيدًا عن الضوء، فستبقى في حالة ممتازة لفترة أطول، خاصة العطور التي تتكون مكوناتها الرئيسية من الحمضيات ونوتات الأعشاب الخضراء، لأنها أكثر تقلبًا وتغيرًا بسبب التغيرات في درجة الحرارة والضوء.

ملحوظة: لكننا نطمئنكم أن غالبية العطور تحتوي على نسبة عالية من الإيثانول (60٪)، وهو مطهر قوي يمنع تكاثر الفطريات والعفن والبكتيريا.

بعض النصائح لجعل عطرك يدوم لفترة أطول