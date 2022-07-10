سلطنة عمان تطلق تحذيراً عاجلاً بسبب ما يحدث في سريلانكا

وطن – حذرت سلطنة عمان، مواطنيها من السفر إلى سريلانكا التي تشهد أزمة سياسية عاصفة.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان، اليوم الأحد: “في ضوء استمرار الأوضاع الأمنية التي تشهدها جمهورية سريلانكا وما تشهده من احتجاجات، تود وزارة الخارجية لفت انتباه المواطنين العمانيين الكرام بعدم مناسبة زيارتهم إلى سريلانكا خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى”.

#إعلان⁩ | ⁧#الخدمات_القنصلية⁩ في ضوء استمرار الأوضاع الأمنية التي تشهدها جمهورية سريلانكا وما تشهده من احتجاجات؛ تود وزارة الخارجية لفت انتباه المواطنين العمانيين الكرام بعدم مناسبة زيارتهم إلى ⁧#سريلانكا⁩ خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى. https://t.co/y5Y6WO0DgQ pic.twitter.com/msXbTUpEmo — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 10, 2022

وكان الآف المتظاهرين الغاضبين قد تدفقوا إلى العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد أشهر من الاحتجاجات على سوء إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسريلانكا.

وكان آلاف الأشخاص قد انتشروا في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

لاحظو ان المتظاهرين لا يقومون بالتخريب او تحطيم محتويات القصر. بصراحة احترمت عدم همجيتهم #سريلانكا pic.twitter.com/ezzZnKUouV — Sherif Ramzy (@SherifRAyad) July 9, 2022

اقتحام القصر الرئاسي

واندفعت حشود نحو بوابات القصر الرئاسي، وقد أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم، إلى أن نُقل راجابكسا إلى مكان آمن.

وأظهرت لقطات من داخل المبنى، مئات المتظاهرين يتجمعون في الغرف والممرات. بينما يتجول المئات أيضًا في فناء المبنى بالخارج.

وشوهد عشرات الأشخاص وهم يغطسون في مسبح القصر. وعمل البعض على إفراغ خزانة أدراج من محتوياتها. على الرغم من أنه المقر الرسمي للرئيس، إلا أنه ينام عادة في منزل منفصل قريب.

مشهد يرعب كل المسؤلين والإعلاميين في #مصر

إنه مشهد مطاردة الشعب في #سريلانكا للمسؤلين في الشوارع والقبض عليهم pic.twitter.com/VqBPwHjDFX — 🅾_🆂_🅰_🅼_🅰 (@Osama__one) July 9, 2022

كما نشرت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر اشتعال النيران في منزل رئيس الوزراء.

وقالت البوابة الرسمية للحكومة إن تقارير تفيد بأن المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه قد تعرض للهجوم وتم إضرام النار فيه من قبل نشطاء.

على وزن “بن علي هرب”، رئيس #سريلانكا هرب بعد محاصرة قصره من قبل آلاف المتظاهرين #SriLankaProtests #SriLanka

pic.twitter.com/TmYljs1Ijr — Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) July 9, 2022

وتعاني سريلانكا من تضخم متزايد، وتكافح من أجل استيراد الغذاء والوقود والأدوية.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، إن الرئيس راغابكسا، بطل الحرب الأهلية التي استمرت ربع قرن ضد متمردي التاميل، يعتزم الاستقالة يوم الأربعاء.

وأضاف آبيواردينا في بيان مصور، أن الرئيس اتخذ قرار التنحي في 13 يوليو/تموز لضمان تسليم سلمي للسلطة. مطالبا المواطنين باحترام القانون والحفاظ على السلام.

بدوره، قال مكتب فيكرمسينغ إن رئيس الوزراء وافق على التنحي.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع هذه التطورات عن كثب.

ودانَ المتحدث أي عنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين.