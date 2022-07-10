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سلطنة عمان تطلق تحذيراً عاجلاً بسبب ما يحدث في سريلانكا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سريلانكا watanserb.com
سريلانكا

وطن – حذرت سلطنة عمان، مواطنيها من السفر إلى سريلانكا التي تشهد أزمة سياسية عاصفة.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان، اليوم الأحد: “في ضوء استمرار الأوضاع الأمنية التي تشهدها جمهورية سريلانكا وما تشهده من احتجاجات، تود وزارة الخارجية لفت انتباه المواطنين العمانيين الكرام بعدم مناسبة زيارتهم إلى سريلانكا خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى”.

وكان الآف المتظاهرين الغاضبين قد تدفقوا إلى العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد أشهر من الاحتجاجات على سوء إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسريلانكا.

وكان آلاف الأشخاص قد انتشروا في محيط مقر إقامة الرئيس للمطالبة باستقالته، متهمين الحكومة بسوء إدارة أزمة خانقة مستمرة منذ أشهر في بلد يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

اقتحام القصر الرئاسي 

واندفعت حشود نحو بوابات القصر الرئاسي، وقد أطلق الجنود الذين كانوا يحرسون المجمع النار في الهواء لوقف تقدمهم، إلى أن نُقل راجابكسا إلى مكان آمن.

وأظهرت لقطات من داخل المبنى، مئات المتظاهرين يتجمعون في الغرف والممرات. بينما يتجول المئات أيضًا في فناء المبنى بالخارج.

وشوهد عشرات الأشخاص وهم يغطسون في مسبح القصر. وعمل البعض على إفراغ خزانة أدراج من محتوياتها. على الرغم من أنه المقر الرسمي للرئيس، إلا أنه ينام عادة في منزل منفصل قريب.

كما نشرت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر اشتعال النيران في منزل رئيس الوزراء.

وقالت البوابة الرسمية للحكومة إن تقارير تفيد بأن المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه قد تعرض للهجوم وتم إضرام النار فيه من قبل نشطاء.

وتعاني سريلانكا من تضخم متزايد، وتكافح من أجل استيراد الغذاء والوقود والأدوية.

وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا آبيواردينا، إن الرئيس راغابكسا، بطل الحرب الأهلية التي استمرت ربع قرن ضد متمردي التاميل، يعتزم الاستقالة يوم الأربعاء.

وأضاف آبيواردينا في بيان مصور، أن الرئيس اتخذ قرار التنحي في 13 يوليو/تموز لضمان تسليم سلمي للسلطة. مطالبا المواطنين باحترام القانون والحفاظ على السلام.

بدوره، قال مكتب فيكرمسينغ إن رئيس الوزراء وافق على التنحي.

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزارة تتابع هذه التطورات عن كثب.

ودانَ المتحدث أي عنف ضد المحتجين السلميين والصحفيين.

المصدروطن - رصد تويتر - مواقع إلكترونية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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