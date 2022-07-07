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رياضة

صلاح يستعرض عضلاته على شاطئ جزر المالديف وأصدقائه يسخرون منه (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
صلاح يستعرض عضلاته وأصدقائه يسخرون منه watanserb.com
صلاح يستعرض عضلاته وأصدقائه يسخرون منه

وطن – استعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عضلاته تحت أشعة الشمس خلال قضاء عطلته الصيفية في جرز المالديف جنوب قارة آسيا.

ونشر المصري صلاح صورة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو يبرز عضلاته خلال تواجده داخل جزر المالديف لقضاء عطلته الصيفية مع نهاية موسم 2021-2022.

عضلات صلاح وسخرية أصدقائه

وعلق النجم الكرواتي ديان لوفرين لاعب فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، على صورة هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز صلاح، قائلاً له: ” 100 % فوتوشوب”. على سبيل المزاح معه.

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بينما رد أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي جون تيري، على تعليق الكرواتي لوفرين، ” ديان، لنكون منصفين، لو كان لديّ جسد مثل هذا (صلاح)، فلن أتوقف عن نشر الصور”.

وكان محمد صلاح قد أنهى الموسم المنصرم مع نادي ليفربول (الريدز)، هدفاً للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفاً، متقاسماً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونغ لاعب فريق توتنهام.

تجديد عقد محمد صلاح

وأعلن نادي ليفربول الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد صلاح لمدة 3 سنوات قادمة. أي حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025.

كما وكشفت تقارير صحفية، في قيمة تجديد عقد المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، حيث سيتلقى اللاعب مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. بينما ذكرت تقارير أخرى بأن الراتب مرشح للزيادة. ليصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

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وشارك المصري صلاح منذ قدومه عام 2017 إلى قلعة (الآنفليد)، 254 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، نجح من خلالها إحراز 156 هدفاً. كما وصناعة 63 تمريرة حاسمة.

وارتبط محمد صلاح قبل تجديد عقده مع نادي ليفربول هذا الصيف، بالعديد من الأندية في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وتشيلسي الإنجليزي. وبدرجة أقل باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدماته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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