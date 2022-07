صلاح يستعرض عضلاته على شاطئ جزر المالديف وأصدقائه يسخرون منه (صور)

وطن – استعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عضلاته تحت أشعة الشمس خلال قضاء عطلته الصيفية في جرز المالديف جنوب قارة آسيا.

ونشر المصري صلاح صورة له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهو يبرز عضلاته خلال تواجده داخل جزر المالديف لقضاء عطلته الصيفية مع نهاية موسم 2021-2022.

وعلق النجم الكرواتي ديان لوفرين لاعب فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، على صورة هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز صلاح، قائلاً له: ” 100 % فوتوشوب”. على سبيل المزاح معه.

بينما رد أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي جون تيري، على تعليق الكرواتي لوفرين، ” ديان، لنكون منصفين، لو كان لديّ جسد مثل هذا (صلاح)، فلن أتوقف عن نشر الصور”.

وكان محمد صلاح قد أنهى الموسم المنصرم مع نادي ليفربول (الريدز)، هدفاً للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 هدفاً، متقاسماً بذلك مع الكوري الجنوبي سون هيونغ لاعب فريق توتنهام.

وأعلن نادي ليفربول الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد صلاح لمدة 3 سنوات قادمة. أي حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2025.

كما وكشفت تقارير صحفية، في قيمة تجديد عقد المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، حيث سيتلقى اللاعب مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً. بينما ذكرت تقارير أخرى بأن الراتب مرشح للزيادة. ليصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

