الرئيسيةتقاريرثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن.. بكم تقدر ومن...
تقارير

ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ملك الأردن.. بكم تقدر ومن أين اكتسبها؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني watanserb.com
ثروة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وطن- أصبح اسم “جميل ألكساندر ترميوتس” حديث الشارع الأردني، منذ إعلان خطوبته بشكل رسمي، الأربعاء، على الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ملك الأردن بحسب ما ورد في بيان للديوان الهاشمي.

خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن في بيان له نشره على حسابه الرسمي بتويتر، خبر خطوبة الأميرة إيمان من جميل ألكساندر، ونشر صورة للخطيبين وهنأهما بهذه المناسبة.

الملكة رانيا تهنئ ابنتها الأميرة إيمان على خطوبتها watanserb.com
الملكة رانيا هنات ابنتها الأميرة إيمان على خطوبتها

وضمن العديد من الأسئلة التي باتت تغشل الأردنيين بشأن “جميل” ـ الشخصية الغامضة نوعا ما إلى الآن ـ مثل ديانته وأصوله، فقد تصدر على موقع البحث “جوجل” أيضا سؤالا بشأن ثروة هذا الرجل الذي سيصبح زوج ابنة ملك الأردن.

ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني watanserb.com
ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

وعند القول بأن شخص قد تقدم لخطبة أميرة من الأسرة الحاكمة، وأيضا ابنة الملك، فلابد أن يقفز للأذهان الحديث عن ثروته، حيث ليس من المعتاد أو الطبيعي أن يقدم شخص ليس ثريا ـ أو ثري بشكل فاحش بوصف أدق ـ على الزواج من ابنة الملك.

ديانة خطيب الأميرة إيمان واسمه الحقيقي

وبناء على ما سبق حاولنا من خلال تقصي المعلومات المتاحة عن جميل ألكساندر، خطيب الأميرة إيمان، الذي اتضح أن اسمه الحقيقي هو “جيمي” قبل أن يغيره لجميل، التوصل لبيانات عن طبيعة عمله وثروة عائلته.

ويشار إلى أنه تأكد بالبحث أيضا فيما يخص ديانة خطيب ابنة ملك الأردن، أنه كان مسيحيا، واعتنق الإسلام وغير اسمه، قبل خطبته للأميرة إيمان، وإعلانها بشكل رسمي.

ورغم عدم وجود حسابات لجميل على مواقع التواصل ـ والتي يقال إنه حذفها جميعا لأسباب مجهولة قبل الخطوبة ـ فإنه من خلال الصور التي رصدت على حساب شقيقته “ألكسا” بانستغرام، يتضح أن عائلة “ألكساندر” ثرية بشكل كبير وتعيش حياة الرفاهية الكاملة.

ثروة جميل ألكساندر خطيب الأميرة إيمان

وبحسب المعلومات المتاحة فإن جميل ألكساندر ـ جيمي سابقا ـ هو رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

وأشارت معلومات أخرى إلى أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبسبب ظروف عمله، فإنه من المتوقع أن تعيش الأميرة إيمان معه في الولايات المتحدة عقب زفافهما.

ورغم عدم توفر معلومات دقيقة عن ثورة خطيب الأميرة إيمان وحجمها بالتحديد، فإنه معروف عن عائلة “ترميوتس” أن عائلة غنية جدا تعمل في مجال الاستثمارات منذ سنوات طويلة.

ويبدو أن “جميل” الذي ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكس عام 1994، قد ورث إمبراطورية اقتصادية كبيرة عن والده، الذي توفي عام 2018 عن عمر ناهز 98 عاما.

وأيضا تدل إقامة خطيب إيمان بنت عبدالله الثاني، في نيويورك وعمله بها على حجم ثروته الضخمة، حيث من المعروف أن مدينة نيويورك هي المركز الاقتصادي لعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل جميل ألكساندر، في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدون معرفة حجم ثروة خطيب ابنة ملك الأردن تحديدا، إلا أنه بلا شك يمتلك ثروة كبيرة جدا مكنته من أن يقدم على التقدم للارتباط بابنة ملك الأردن عبدالله الثاني، الذي يصنف هو وأسرته ضمن أغنى رؤساء العالم.

 

ثروة ملك الأردن السرية

وكانت التسريبات التي أعلنت عنها صحيفة ألمانية في فبراير الماضي حول ثاني أكبر بنوك سويسرا، كشفت أن ملك الأردن، عبد الله الثاني، كان أحد المتعاملين مع البنك وأنه كانت لديه حسابات أودع فيها ملايين الدولارات، بينما أكد محاموه أن ثروته أتت بطرق شرعية ولا تخالف قوانين المملكة.

وكانت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية كشفت كما هائلا من البيانات عن بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، تتضمن تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينهم رجال أعمال وسياسيون كبار وحكام دول.

هذه البيانات تمت مشاركتها مع صحيفة الغارديان البريطانية، و47 وسيلة إعلامية أخرى كجزء من تحقيق عالمي يسمى “أسرار سويس”.

“الغارديان” لفتت وقتها إلى إن البيانات تظهر أنه منذ عام 2011 ولمدة خمس سنوات، كان لملك الأردن ستة حسابات على الأقل في البنك، بينما كان لزوجته الملكة رانيا حساب آخر.

كان ملك الأردن ـ بحسب ذات التقرير ـ قد فتح حسابين في 2011 عقب اندلاع احتجاجات مع يعرف باسم “الربيع العربي”.

وفي أحد الحسابات الستة، كشفت الوثائق عن إيداع مبالغ وصلت إلى 230 مليون فرنك سويسري (244 مليون دولار).

ووقتها أصدر الديوان الملكي الأردني بيانا نفى فيه هذه المعلومات، وأكد أن التقارير الأخيرة “غير دقيقة وقديمة ومضللة”.

وجاء بيان الديوان الملكي آنذاك طويلا حيث ركز على بعض الوقائع التي ذكرتها التسريبات، وكشف جانبا من ثروة ملك الأردن المعلنة.

ومن ضمن ما جاء في رد الديوان وقتها أن الملك عبد الله والملكة رانيا، لم يرتكبا أي مخالفات وأن أموالهما لا تخالف قانون الضرائب، وأن الملك غير مطالب بدفع الضرائب في الأردن بموجب القانون. كما أن نسبة كبيرة من الأموال في البنك السويسري مستمدة من ميراث والده الملك حسين، ولا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن.

وتابع البيان أن “الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”.

مضيفا أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات “نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (إيرباص 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (غولفستريم) صغيرة وأقل كلفة.

ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. هل غيرها “جيمي” ليتزوج ابنة ملك الأردن؟

المصدرالديوان الملكي الهاشمي ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيديو إباحي في وادي رم بالأردن يثير ضجة واسعة!

الهدهد

ديانة خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني.. هل غيرها “جيمي” ليتزوج ابنة ملك الأردن؟

الهدهد

حكم بالسجن لعُمانية وزوجها وشقيقها لشرائهم “كلية” أردني مقابل 12 ألف دولار

الهدهد

خطوبة الأميرة إيمان .. ولي العهد ينشر صورته مع العروسين وهكذا غرّدت الملكة رانيا (شاهد)

تقارير

جميل ألكساندر.. ما لا تعرفه عن خطيب الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن وهذه ديانته؟

الهدهد

العاهل الأردني والملكة رانيا يحتفلان بخطوبة ابنتهما الأميرة إيمان .. من هو زوجها المستقبلي؟

حياتنا

أب يقتل ابنيه في عجلون بعد ساعات من مقتل طفلتين على يد والدهما في الرمثا!

الهدهد

حادث العقبة يطيح بمسؤولين أردنيين بارزين وهذا ما توصلت إليه التحقيقات

الهدهد

فيديو جديد لشقيق إيمان ارشيد ووالدها للحديث عن نظرية المؤامرة.. ما هو مصير جثة القاتل؟

الهدهد

الأردن: احتفالات عيد ميلاد ولي العهد تثير جدلا وغضبا.. لماذا؟

الهدهد

كاميرات المراقبة تفضح الزوج قاتل لبنى منصور.. ما فعله صادم وغير متوقع! (فيديو)

الهدهد

تصريحات خطيرة لعم قاتل إيمان إرشيد تقلب المشهد:”كل ما حدث مسرحية” (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

إعفاء محمد العيسى من خطبة عرفة وتكليف بندر بليلة.. حقيقة الخبر الذي اجتاح المواقع

أين “يان بوردون”؟.. اختفاء شاب فرنسي بمصر في ظروف غامضة فهل تكرر سيناريو “ريجيني”؟

طرق الحج القديمة.. رحلات محفوفة بالمخاطر والتعب (شاهد)

الحرم والكعبة.. لقطات تاريخية نادرة والملك سلمان بعمر 3 سنوات (فيديو)

مفاجأة غير متوقعة.. أكبر انخفاض لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

الإمارات.. محكمة تصدر حكمها النهائي بحق الإسرائيلية فداء كيوان

انتفاضة لمنع خطيب عرفة محمد العيسى من صعود منبر الرسول.. هل تستجيب السعودية؟

منخفض المونسون .. لقطات تحبس الأنفاس لاحتراق أبراج كهرباء في سلطنة عمان

“صيام يوم عرفة” يقسم مشايخ ابن سلمان.. سجال وتراشق بالألفاظ بين الكلباني والغامدي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا