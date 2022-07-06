الأربعاء, يوليو 6, 2022
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الهدهد

“مصدر تسرب فيروس كورونا”.. خبير أمريكي يكشف مفاجأة صادمة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصدر فيروس كورونا watanserb.com
جائحة فيروس كورونا نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أمريكي

وطن – اتهم الاقتصادي الأمريكي الشهير بروفيسور جيفري ساكس رئيس لجنة الفيروسات التاجية في مجلة لانسيت العلمية المرموقة، الولايات المتحدة بأنها السبب في تسرب فيروس كورونا.

وأعرب ساكس عن اقتناعه التام بأن جائحة فيروس كورونا كانت نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أمريكي، وذلك بعدما أجرى تحقيقًا على مدار عامين حول منشأ جائحة كورونا.

“ساكس” الذي سبق تسميته مرتين ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم، قال إنه ليس هناك تأكيد للأمر، إلا أنه أضاف أن المسؤولين الأمريكيين لا يريدون البحث فيما مضى.

ولم يتضح إذا كان بروفيسور ساكس يعتقد أن فيروس كوفيد-19 نشأ في الولايات المتحدة، أم أنه كان نتيجة التعاون بين العلماء الأمريكان والصينيين في معهد ووهان بالصين.

في سياق متصل، أعلنت بكين أنه تبحث بدقة وراء هذا الادعاء، وذلك بعدما كانت الصين نفسها متهمة بأنها السبب في ظهور وانتشار فيروس كورونا من أحد معاملها البيولوجية.

وكان ساكس قد نشر سابقا ورقة شارك في تأليفها مع أستاذ علم الأدوية الجزيئي نيل هاريسون، في “المجلة العلمية للأكاديمية الوطنية للعلوم، في الولايات المتحدة، والتي أكد فيها الخبيران أن فيروس كورونا المستجد كان في واقع الأمر تسريبا بيولوجيا، وطالبا العالم بـ”الشفافية” من جانب الإدارات الفدرالية والجامعات الأمريكية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد تراجعت مؤخرا، عن تقييمها السابق حول أصل ومنشأ فيروس “كورونا”، قائلة إن نظرية أن الفيروس تسرب من مختبر في الصين، بحاجة إلى دراسة، وذلك بعد الجزم بنفيها سابقا.

وتخلت منظمة الصحة العالمية عن تقييمها السابق الذي يجزم بأن الوباء انتقل إلى البشر عبر الخفافيش.

جاء ذلك بعد قول علماء إن الخفافيش قد تكون حملت الفيروس عن طريق حيوان آخر، أو بجهد بشري.

إلا أن المنظمة عادت الآن وبعد عامين على انتشار كورونا، إلى الدعوة بشدة لضرورة إجراء تحقيقات أو دراسات تهدف للتوصل إلى منشأ المرض.

وهذا الموقف مثل تراجعا شديدا عن التقييم الأولي لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة في ما يتعلق بأصل الجائحة.

كما يأتي أيضا بعد أن اتهم العديد من المنتقدين منظمة الصحة العالمية بالتسرع في رفض أو التقليل من شأن نظرية التسرب المختبري التي وضعت المسؤولين الصينيين في موقف دفاعي.

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المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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