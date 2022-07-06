اللمسات الأخيرة على كسوة الكعبة الجديدة وهذه تكلفتها (فيديو)

وطن- شارفت أعمال خياطة كسوة الكعبة الجديدة التي يقوم “مجمع الملك عبد العزيز“، على نهايتها.

كسوة الكعبة

وتستبدل الكعبة كسوتها وهي قطع من الحرير الأسود المنقوش عليه آيات من القرآن من ماء الذهب مرة واحدة كل عام.

مراسل #العربية في #مكة_المكرمة سلطان السلمي يستعرض في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة آخر الاستعدادات والجاهزية للكسوة لهذا العام#العربية_في_الحج pic.twitter.com/kn7YmflLV4 — العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) July 4, 2022

وكان ذلك يحدث عادة أثناء فريضة الحج، وبعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، استعدادا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

إلا أن السعودية، أعلنت قبل أيام أنه تم تغيير موعد استبدال كسوة الكعبة المشرفة ليكون في الأول من شهر محرم بدلا من 9 ذي الحجة (يوم عرفة).

واستعرض تقرير لقناة “العربية” أعده “سلطان السلمي” جانباً من هذه الاستعدادات لتجديد الكسوة.

والتقى معد التقرير عدداً من الحرفيين الذين بدوا وهم منهمكون في حياكة جزء من قماش الكعبة.

25 مليون ريال سعودي تكلفة الكسوة

وبحسب التقرير يعمل على كسوة هذا العام أكثر من 220 موظفاً خلال مدة تمتد من 8 إلى 10 أشهر.

وتبلغ تكلفة الكسوة قرابة الـ 25 مليون ريال سعودي، ويرتفع المبلغ أو ينخفض تبعاً لسعر الذهب.

وتابع التقرير أن “كسوة الكعبة المشرفة مصنوعة من حوالي 120 كغ من الفضة المطلية بماء الذهب. و100 كغ من الفضة الخالصة و330 كغ من القطن عالي الجودة و700 كغ من الحرير الصافي”.

سدنة بيت الله الحرام.. تعديل موعد استبدال كسوة الكعبة

وتحدث “عبد الحميد المالكي” أحد القائمين على الكسوة أن “المقام السامي” وجه، بأن يكون موعد تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في اليوم العاشر من ذي الحجة.

وأشار إلى أن التسليم في السابق كان يتم في اليوم الأول من ذي الحجة. ولكن طرأ تعديل على موعد استبدال ثوب الكعبة المشرفة وهذا العام سيكون في غرة محرم 1444.

وحول كيفية إجراء عمليات التسليم قال “المالكي” إن المعتاد أن يتم التسليم من مقام خادم الحرمين الشريفين أو من ينوبه، وفي هذه السنة ستسلم من المقام الكريم لكبير سدنة بيت الله الحرام.

و”السدنة” مهنة قديمة، وتعني العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها وإغلاقها وتنظيفها وغسلها. وكذلك كسوتها وإصلاح هذه الكسوة إذا تمزقت.